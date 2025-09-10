健康網》孕媽咪看過來！ 醫剖析牛奶vs.羊奶4差異

懷孕期間要補充乳品營養，但到底該喝牛奶還是羊奶，是許多孕媽咪的疑問；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕期間要補充乳品營養，但到底該喝牛奶還是羊奶？不少孕媽咪心裡都有這個疑問。對此，新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，兩者各有優勢，應依照體質與需求選擇，以下針對「營養、消化、過敏、實用性」4大面向，為孕媽咪一次解析。

1. 營養成分：羊奶葉酸更高 牛奶補碘與B12

羊奶營養密度較高，含有更多維生素A、B群與鈣質，葉酸含量更是牛奶的5倍，對預防胎兒神經管缺陷特別重要。牛奶則在蛋白質、維生素B12及碘的含量上表現突出，且市售牛奶多數有強化維生素D，有助於鈣質吸收。

請繼續往下閱讀...

2. 消化吸收：羊奶更友善腸胃

羊奶的分子結構與脂肪球較小，較容易被消化吸收，不易在胃中形成硬凝塊，對於孕期容易脹氣、消化不良的媽咪相對更合適。許多喝牛奶會不適的孕媽咪，改喝羊奶後都有明顯改善。

對牛奶輕度過敏者，羊奶可能是替代選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

3. 過敏風險：羊奶相對低但非零風險

牛奶中的αs1-酪蛋白是主要過敏原，羊奶含量較低，因此對牛奶輕度過敏者，羊奶可能是替代選擇。但若為嚴重牛奶過敏，羊奶仍有交叉過敏可能，務必先諮詢醫師或營養師。

4. 實用性與經濟考量：牛奶平價好取得 羊奶價高但效果佳

牛奶選擇多元、價格親民，適合長期飲用；羊奶雖然價格高出2至3倍，購買通路也少，但若有消化不良或輕度過敏問題，羊奶的投資報酬率其實不低。

張瑜芹強調，孕期飲食沒有絕對標準答案，重點是選擇符合自身體質與需求的乳品。若消化功能正常、無過敏問題，牛奶就是好選擇；若有腸胃困擾或牛奶輕度過敏，羊奶則是值得考慮的營養補給。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法