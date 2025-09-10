世界自殺防治日》情緒崩潰 選對花精可望趕走負能量

站前新生堂中醫院長李庭華指出，精油嗅吸式可將1–2滴精油滴於紙巾、擴香石，或使用擴香儀；圖為情境照。（圖取自freepik）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，面對學業、家庭、工作、交友等不順遂的時候，情緒瞬間崩潰，有時會做出激烈的行為。站前新生堂中醫院長李庭華表示，隨著心理健康議題逐漸受到社會重視，一種源自歐洲的自然療法─花精。成為許多人在面對情緒、憂鬱、焦慮與自殺念頭時的輔助新選擇。

李庭華說，花精由英國醫師巴哈（Dr. Edward Bach）於20世紀初提出，他認為情緒的失衡會影響身心健康，而不同植物花朵蘊含的能量能協助人們調整情緒，回歸內在和諧。花精不是藥物，沒有副作用，並且幾乎無色無味，通常以滴劑形式使用，作為日常情緒支持工具。

請繼續往下閱讀...

李庭華說，嗅覺是唯一能直接影響邊緣系統（掌管情緒與記憶的腦部區域）的感官。當吸入精油分子時，氣味可透過嗅覺神經傳遞至大腦，進一步調節自主神經系統，達到安撫、放鬆或振奮的效果。

憂鬱與自殺念頭 選對花精安撫自己

李庭華在臨床觀察中，憂鬱與自殺傾向患者常有「無望、孤立、強烈自責」等情緒。花精系統中，如「甜栗花（Sweet Chestnut）」針對極度絕望感、「櫻桃李（Cherry Plum）」用於面對失控的衝動、「野燕麥（Wild Oat）」幫助尋找人生方向，都被認為能在危機時期提供情緒安撫與支持。

焦慮與恐懼情緒 救援花精派上用場

李庭華指出，焦慮患者常伴隨緊張、睡眠不佳或對未來的過度擔憂。她建議，花精中的「岩玫瑰（Rock Rose）」針對恐慌與驚恐、「白楊（Aspen）」用於無名的焦慮，「救援花精（Rescue Remedy）」則是最常見的急救配方，適合在情緒失控或驚慌時使用。

不過，李庭華提醒，花精屬於輔助療法，不能取代治療或藥物，但它能作為陪伴支持，幫助您在治療過程中獲得更好的情緒穩定與安全感。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法