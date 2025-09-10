自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

世界自殺防治日》情緒崩潰 選對花精可望趕走負能量

2025/09/10 00:20

世界自殺防治日》情緒崩潰 選對花精可望趕走負能量

站前新生堂中醫院長李庭華指出，精油嗅吸式可將1–2滴精油滴於紙巾、擴香石，或使用擴香儀；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人壓力大，面對學業、家庭、工作、交友等不順遂的時候，情緒瞬間崩潰，有時會做出激烈的行為。站前新生堂中醫院長李庭華表示，隨著心理健康議題逐漸受到社會重視，一種源自歐洲的自然療法─花精。成為許多人在面對情緒、憂鬱、焦慮與自殺念頭時的輔助新選擇。

李庭華說，花精由英國醫師巴哈（Dr. Edward Bach）於20世紀初提出，他認為情緒的失衡會影響身心健康，而不同植物花朵蘊含的能量能協助人們調整情緒，回歸內在和諧。花精不是藥物，沒有副作用，並且幾乎無色無味，通常以滴劑形式使用，作為日常情緒支持工具。

李庭華說，嗅覺是唯一能直接影響邊緣系統（掌管情緒與記憶的腦部區域）的感官。當吸入精油分子時，氣味可透過嗅覺神經傳遞至大腦，進一步調節自主神經系統，達到安撫、放鬆或振奮的效果。

憂鬱與自殺念頭 選對花精安撫自己

李庭華在臨床觀察中，憂鬱與自殺傾向患者常有「無望、孤立、強烈自責」等情緒。花精系統中，如「甜栗花（Sweet Chestnut）」針對極度絕望感、「櫻桃李（Cherry Plum）」用於面對失控的衝動、「野燕麥（Wild Oat）」幫助尋找人生方向，都被認為能在危機時期提供情緒安撫與支持。

焦慮與恐懼情緒 救援花精派上用場

李庭華指出，焦慮患者常伴隨緊張、睡眠不佳或對未來的過度擔憂。她建議，花精中的「岩玫瑰（Rock Rose）」針對恐慌與驚恐、「白楊（Aspen）」用於無名的焦慮，「救援花精（Rescue Remedy）」則是最常見的急救配方，適合在情緒失控或驚慌時使用。

不過，李庭華提醒，花精屬於輔助療法，不能取代治療或藥物，但它能作為陪伴支持，幫助您在治療過程中獲得更好的情緒穩定與安全感。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中