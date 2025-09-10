限制級
健康網》韓劇《暴君的廚師》爆紅！中醫揭辣椒4大功效
〔健康頻道／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》話題熱度高，劇中女主角用一碗「奶油辣椒醬拌飯」就收服了燕熙君的心，讓不少觀眾大呼想試試看！不過，在中醫眼中，辣椒可不只是餐桌上的調味料，還是一味能調養身體的小藥材。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，辣椒有暖胃散寒、開胃消食、祛濕排寒、促進代謝等四大功效，但也提醒並非人人都適合。
辣椒的4大中醫功效
1. 暖胃散寒：辣椒性熱，能幫助溫暖脾胃，改善手腳冰冷、胃寒引起的腹脹或隱痛，特別適合冬天腸胃蠕動慢、怕冷的人。
2. 開胃消食：辣味能刺激消化液與唾液分泌，提升脾胃運化功能。對食慾不振、消化不良或大餐後覺得沉重的人，辣椒能幫助開胃、促進消化。
3. 祛濕排寒：辣椒能促進血液循環與發汗，協助排出體內濕氣，改善頭重、倦怠、水腫等狀況。特別適合台灣濕熱環境，能減少「濕困脾胃」的不適。
4. 促進代謝：辣椒素能刺激交感神經，加速新陳代謝、幫助燃燒脂肪，對想提升代謝率、控制體重的人有一定輔助效果。
體質不同 別亂吃辣
周宗翰提醒，體質偏熱（如口乾、便秘、容易冒痘）的人應少吃，以免火氣更旺；腸胃敏感或有潰瘍者則不建議空腹或過量食用。
劇中辣椒能收服暴君的心，生活中辣椒則能暖胃、祛濕、助消化、促代謝！不過，養生講究因人而異，若吃辣後常覺得胃不舒服、口乾或長痘，代表體質可能不適合，建議諮詢中醫師，找到最適合的飲食與調理方式，才能真正「養生不傷身」。
