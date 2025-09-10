限制級
健康網》酪梨創意甜點挑逗味蕾 養顏美容抗氧化
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕酪梨為油脂與堅果種子類，營養師高敏敏指出，它富含維生素Ｃ，可對抗壓力、增加保護力，幫助養顏美容，及豐富的維生素E，具有強大的抗氧化能力，幫助對抗自由基、滋潤皮膚。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享3道創意甜點吃法，提供打成牛奶、做成沙拉、沾醬油吃之外的新選擇。
酪梨冰淇淋
1.酪梨（300g）、檸檬汁（半顆）、蜂蜜或煉乳（180g）、海鹽（少許）打成泥狀。
2.鮮奶油（220g）打發後，倒入步驟1中拌勻。
3.倒入容器中冷凍6小時，食用前可搭配堅果增添香氣。
免烤的酪梨檸檬派
1.堅果（50g）、椰蓉（4g）、去籽椰棗乾（2顆）打碎，模具鋪烘焙紙後填入壓緊，冷凍備用。
2.酪梨（120g）、嫩豆腐（40g）、椰子油（2大匙）、糖（1大匙）及檸檬汁（1大匙）攪打。
3.倒入模具中輕敲鋪平，冷凍4小時脫模，食用前刨上檸檬絲，冰冰涼涼超消暑。
酪梨巧克力吐司
1.酪梨切片後擺上烤吐司。
2.加點巧克力醬裝飾。
