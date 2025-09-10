健康網》酪梨創意甜點挑逗味蕾 養顏美容抗氧化

營養師高敏敏指出，酪梨富含維生素Ｃ，可對抗壓力、增加保護力，幫助養顏美容，以及豐富的維生素E，具有強大的抗氧化能力，幫助對抗自由基、滋潤皮膚；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酪梨為油脂與堅果種子類，營養師高敏敏指出，它富含維生素Ｃ，可對抗壓力、增加保護力，幫助養顏美容，及豐富的維生素E，具有強大的抗氧化能力，幫助對抗自由基、滋潤皮膚。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享3道創意甜點吃法，提供打成牛奶、做成沙拉、沾醬油吃之外的新選擇。

酪梨冰淇淋

1.酪梨（300g）、檸檬汁（半顆）、蜂蜜或煉乳（180g）、海鹽（少許）打成泥狀。

2.鮮奶油（220g）打發後，倒入步驟1中拌勻。

3.倒入容器中冷凍6小時，食用前可搭配堅果增添香氣。

請繼續往下閱讀...

免烤的酪梨檸檬派

1.堅果（50g）、椰蓉（4g）、去籽椰棗乾（2顆）打碎，模具鋪烘焙紙後填入壓緊，冷凍備用。

2.酪梨（120g）、嫩豆腐（40g）、椰子油（2大匙）、糖（1大匙）及檸檬汁（1大匙）攪打。

3.倒入模具中輕敲鋪平，冷凍4小時脫模，食用前刨上檸檬絲，冰冰涼涼超消暑。

酪梨巧克力吐司

1.酪梨切片後擺上烤吐司。

2.加點巧克力醬裝飾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法