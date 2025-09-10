自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》藝人楊紫瘦10公斤的秘密 8+2飲食法這樣吃

2025/09/10 16:52

營養師高敏敏說明，8+2飲食法偶爾享受喜歡的小點心、或外食。（圖取自楊紫微博）

營養師高敏敏說明，8+2飲食法偶爾享受喜歡的小點心、或外食。（圖取自楊紫微博）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國女藝人楊紫曾在節目上公開她為戲快速瘦身10公斤的「8+2飲食法」，營養師高敏敏說明，該飲食法又稱「80/20法則」，指每天有80%的飲食選擇注重營養均衡、清爽不負擔，剩下20%可以保留彈性，偶爾享受喜歡的小點心、或外食，不用太壓抑自己。此法幫助減少暴食風險，也更能長期維持穩定體態，不容易因為過度壓抑而復胖。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，楊紫的早餐選擇無糖希臘優格＋燕麥片／水果／堅果；午餐選擇烤雞胸肉＋綠花椰菜＋紅蘿蔔＋芹菜＋酪梨＋水煮蛋；晚餐選擇油水煮菜（少量橄欖油＋蒸煮時蔬）。對此，高敏敏點出這菜單的午餐碳水化合物明顯缺席、晚餐的熱量與蛋白質明顯不足。

根據以上菜單，高敏敏建議，為了避免午餐碳水不夠、血糖容易忽高忽低，造成下午昏昏欲睡、腦袋卡卡，也更容易嘴饞，導致晚餐暴食，可以加入地瓜、糙米飯，讓整體餐點更均衡，穩定血糖、維持能量；晚餐則建議加入豆腐／蒸魚／少量雞肉等蛋白質做補充，避免代謝降低，肌肉流失。

楊紫體態維持3秘訣

●睡前餓了就去睡，不硬撐也不亂吃：許多人常在夜晚「嘴饞→忍不住→吃錯東西」，這會讓血糖與胰島素反覆波動，容易囤積腹部脂肪。當身體累了、餓了，不妨選擇直接上床睡覺，幫自己減少多吃的風險。

●適量攝取黑咖啡：黑咖啡中的咖啡因有助於提升基礎代謝、促進脂肪分解。但也要注意避免空腹喝、過量喝，以免刺激腸胃。

●每天至少運動1小時：長期穩定運動，可以增肌減脂、穩定血糖，也讓精神更好。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中