健康網》藝人楊紫瘦10公斤的秘密 8+2飲食法這樣吃

營養師高敏敏說明，8+2飲食法偶爾享受喜歡的小點心、或外食。（圖取自楊紫微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女藝人楊紫曾在節目上公開她為戲快速瘦身10公斤的「8+2飲食法」，營養師高敏敏說明，該飲食法又稱「80/20法則」，指每天有80%的飲食選擇注重營養均衡、清爽不負擔，剩下20%可以保留彈性，偶爾享受喜歡的小點心、或外食，不用太壓抑自己。此法幫助減少暴食風險，也更能長期維持穩定體態，不容易因為過度壓抑而復胖。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文指出，楊紫的早餐選擇無糖希臘優格＋燕麥片／水果／堅果；午餐選擇烤雞胸肉＋綠花椰菜＋紅蘿蔔＋芹菜＋酪梨＋水煮蛋；晚餐選擇油水煮菜（少量橄欖油＋蒸煮時蔬）。對此，高敏敏點出這菜單的午餐碳水化合物明顯缺席、晚餐的熱量與蛋白質明顯不足。

根據以上菜單，高敏敏建議，為了避免午餐碳水不夠、血糖容易忽高忽低，造成下午昏昏欲睡、腦袋卡卡，也更容易嘴饞，導致晚餐暴食，可以加入地瓜、糙米飯，讓整體餐點更均衡，穩定血糖、維持能量；晚餐則建議加入豆腐／蒸魚／少量雞肉等蛋白質做補充，避免代謝降低，肌肉流失。

楊紫體態維持3秘訣

●睡前餓了就去睡，不硬撐也不亂吃：許多人常在夜晚「嘴饞→忍不住→吃錯東西」，這會讓血糖與胰島素反覆波動，容易囤積腹部脂肪。當身體累了、餓了，不妨選擇直接上床睡覺，幫自己減少多吃的風險。

●適量攝取黑咖啡：黑咖啡中的咖啡因有助於提升基礎代謝、促進脂肪分解。但也要注意避免空腹喝、過量喝，以免刺激腸胃。

●每天至少運動1小時：長期穩定運動，可以增肌減脂、穩定血糖，也讓精神更好。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

