健康網》別誤當經痛！「下腹悶痛+分泌物異常」恐不妙
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肚子悶悶痛，到底只是經痛，還是潛藏健康危機？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」提醒，許多女性出現下腹持續隱痛、分泌物顏色或氣味異常時，常因為害羞或誤以為是小毛病而忽略，事實上，這可能是「骨盆腔炎」的警訊，若未及時治療，恐影響生殖健康。
骨盆腔炎症狀：別再以為只是經痛
嚴絢上指出，骨盆腔炎就是子宮、輸卵管等內生殖器官遭細菌感染而發炎，常見信號包括：
●下腹部持續悶痛或突然劇痛。
●陰道分泌物增加、呈黃綠色或有異味。
●性交疼痛、出血。
●發燒、畏寒、全身無力。
●月經週期間不正常出血。
她提醒，這些症狀有時輕微，容易被誤認為經痛或腸胃不適，導致延誤就醫。
醫呼籲：完整服藥＋正確預防才安心
骨盆腔炎雖然可治癒，但關鍵在於及早就醫並依指示完成抗生素療程，千萬不能自行停藥。日常生活中，女性也能透過「安全性行為、避免過度清潔陰道、規律作息與均衡飲食」來降低風險。
嚴絢上呼籲，若出現異常症狀，務必盡快就醫，別因害羞而耽誤治療，「讓專業的婦產科醫師成為妳的後盾，才是對自己最溫柔的保護。」
