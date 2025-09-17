自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》別誤當經痛！「下腹悶痛+分泌物異常」恐不妙

2025/09/17 16:50

下腹部持續悶痛或突然劇痛，可能是骨盆腔發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

下腹部持續悶痛或突然劇痛，可能是骨盆腔發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肚子悶悶痛，到底只是經痛，還是潛藏健康危機？板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術提醒，許多女性出現下腹持續隱痛、分泌物顏色或氣味異常時，常因為害羞或誤以為是小毛病而忽略，事實上，這可能是「骨盆腔炎」的警訊，若未及時治療，恐影響生殖健康。

骨盆腔炎症狀：別再以為只是經痛

嚴絢上指出，骨盆腔炎就是子宮、輸卵管等內生殖器官遭細菌感染而發炎，常見信號包括：

●下腹部持續悶痛或突然劇痛。

●陰道分泌物增加、呈黃綠色或有異味。

●性交疼痛、出血。

●發燒、畏寒、全身無力。

●月經週期間不正常出血。

她提醒，這些症狀有時輕微，容易被誤認為經痛或腸胃不適，導致延誤就醫。

陰道分泌物增加、呈黃綠色或有異味也是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

陰道分泌物增加、呈黃綠色或有異味也是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫呼籲：完整服藥＋正確預防才安心

骨盆腔炎雖然可治癒，但關鍵在於及早就醫並依指示完成抗生素療程，千萬不能自行停藥。日常生活中，女性也能透過「安全性行為、避免過度清潔陰道、規律作息與均衡飲食」來降低風險。

嚴絢上呼籲，若出現異常症狀，務必盡快就醫，別因害羞而耽誤治療，「讓專業的婦產科醫師成為妳的後盾，才是對自己最溫柔的保護。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中