世界自殺防治日》輕輕一句「你還好嗎？」醫：可能挽回一條生命

衛福部桃園療養院精神科醫師吳恩亮建議人人，輕輕一句「你還好嗎？」可能及時挽救一條生命；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年的9月10日是「世界自殺防治日」。從事社區精神醫療工作的衛福部桃園療養院精神科醫師吳恩亮每回遇到生命瀕臨危險的個案，也常鼓勵自己和病友，「讓我們一起努力，讓生命更美好！」

吳恩亮回憶，曾有一位年輕女性，在工作與感情的雙重壓力下，曾經嘗試吞藥結束生命。她被送到急診後，轉介到精神科急性病房住院。在三管齊下，藥物治療、心理治療與家人的陪伴下，她逐漸恢復穩定。吳恩亮說，最重要的是，她學會了在危機時刻尋求協助。

還有一位中年男面臨長期失業與慢性病痛和酒癮，產生強烈的無望感，甚至出現疑似精神病症狀。因生活陷入困境，他在社區被社政單位發現，並轉介到自殺防治關懷訪視計劃，進而轉至桃療執行的「疑似或社區精神病人照護優化計劃」。

這名中年男最初不願就醫或求助，在多次深夜的危機處遇後，團隊依然對他不離不棄，關懷訪視員和桃療的居家護理師介入，並帶他進入精神醫療體系，讓他逐漸他願意嘗試接受治療。

吳恩亮說：「自殺可以預防，只要有人願意伸出手。」目前台灣自殺防治學會與全國自殺防治中心推動「守門人培訓」課程，讓一般民眾學會識別警訊、提供傾聽與陪伴，再引導有需要的人進一步接受專業協助。此外，各縣市設立社區心理衛生中心，結合醫療、社福與教育系統，建構更完整的防護網。

在世界自殺防治日這一天，吳恩亮疾呼，預防自殺並不只是精神科醫師或心理師的工作。家人、朋友、同事，甚至社區鄰里，都可能是第一個察覺異樣的人。每個人都願意停下來聆聽、關心一句「你還好嗎？」，也許就能挽回一條生命。

如果您或身邊的人正處於困境，請撥打1925（依舊愛我）安心專線，24小時都有專業人員傾聽與陪伴，也有全國各地的身心科精神診所、精神醫療院所、心理治療所、社區心理衛生中心的專業人員很樂意幫忙您。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

