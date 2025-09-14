自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》脊椎手術開了就癱？ 醫：拖著不開更慘

2025/09/14 20:50

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢強調，拖著不治療反而恐造成比開刀還可怕的不可逆癱瘓；情境照。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢強調，拖著不治療反而恐造成比開刀還可怕的不可逆癱瘓；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人聽到「脊椎手術」就會聯想到癱瘓風險，嚇得不敢治療、開刀，不過陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢澄清，雖然頸椎手術是風險最高的脊椎手術，但癱瘓機率遠比你想像的低，現代頸椎融合手術的四肢癱瘓機率僅有0.1-0.3%，延誤治療反而恐造成不可逆的癱瘓。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，癱瘓風險第二高的是胸椎手術，統計顯示，胸椎減壓融合手術的下肢癱瘓機率約為0.5-1.2%，相當於1000個患者中只有5-12個會出現問題。令人意外的是，胸椎手術的風險主要來自於「拖延治療」而非手術本身！當胸椎狹窄壓迫脊髓超過6個月時，即使手術成功，神經功能也可能無法完全恢復。

謝炳賢指出，最安全的脊椎手術則是腰椎減壓手術，其癱瘓機率僅0.01-0.05%，比被雷劈中的機率還要低。因為多數腰椎手術的範圍在腰椎第2節以下，此區域沒有脊髓，只有神經根，即使意外損傷也不會造成癱瘓。最常見的腰椎手術併發症其實是「馬尾症候群」，發生機率約0.1-0.2%，症狀包括下肢無力和大小便功能異常，但絕大多數可以恢復。

謝炳賢提醒，最被忽視的真相是：不「即時」接受「必要」脊椎手術的風險遠高於手術本身！現代脊椎外科技術已經相當成熟，配合術中神經監測、顯微手術、導航系統等高科技設備，手術精準度達到毫米級別。延遲治療的患者往往在輪椅上後悔終生，因為此時即使手術也無法挽回已經壞死的神經功能。

