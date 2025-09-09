健康網》「膽管阻塞」4大警訊別忽視 排泄顏色要「斤斤看」

膽紅素無法正常排出，會倒流回血液，導致膚色與眼白逐漸發黃；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你最近照鏡子時，是否覺得自己臉色越來越蠟黃？小心可能不是單純氣色不好，而是「膽管阻塞」警訊！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」提醒，膽管雖小，卻關乎身體代謝，一旦阻塞可能造成嚴重影響，4大典型症狀須提高警覺：黃疸、茶尿、灰便、右上腹疼痛。

4大膽管阻塞警訊

1.黃疸：皮膚、眼白變黃，膽紅素無法正常排出，會倒流回血液，導致膚色與眼白逐漸發黃，不少患者起初只以為「氣色差」，但其實是身體的警報器。

請繼續往下閱讀...

2.尿液顏色深如濃茶：即使大量喝水，尿液仍呈深黃色、茶褐色甚至像可樂顏色一樣，還可能伴隨異常氣味，這不是正常現象。

尿液仍呈深黃色、茶褐色甚至像可樂顏色一樣，要小心膽管阻塞；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.大便顏色變淺或灰白：膽汁進不去腸道，糞便就失去正常棕色，變成淺黃、灰白甚至如白土。若持續出現，恐代表阻塞加重。

4.右上腹疼痛向背部放射：患者常感覺右上腹疼痛，甚至延伸至右肩胛骨或背部。這種「膽絞痛」特別在飯後或夜間明顯，且一般胃藥或止痛藥效果有限。

黃士維強調，膽管阻塞不同於急性疾病，往往是漸進式的變化，許多人透過照片才驚覺自己膚色越來越「蠟黃」。他呼籲，若同時出現臉色異常、茶色尿、大便灰白或右上腹痛，應盡快就醫檢查，以免延誤治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法