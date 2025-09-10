自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》塑膠微粒死纏肥肉不放 醫教4招自救

2025/09/10 09:49

塑膠會讓脂肪吸收暴增145%，讓身體慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

塑膠會讓脂肪吸收暴增145%，讓身體慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你以為腰內肉消不掉只是少動多吃？恐怕兇手另有其人！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」提醒，塑膠微粒正悄悄影響你的代謝，讓肥肉死纏不放。塑膠會讓脂肪吸收暴增145%，讓身體慢性發炎，而燃脂棕色脂肪被抑制，加上荷爾蒙干擾，讓脂肪愛囤腰臀，導致減肥反而「越減越胖」。

蕭捷健指出，《Journal of the American Heart Association》最新研究顯示，住在塑膠微粒污染嚴重的沿海地區，居民罹患第2型糖尿病風險增加18%、冠心病增加7%、中風增加9% （Makwana B, JAHA, 2025）。更驚人的是，《NEJM》2024年研究發現，頸動脈斑塊裡檢出微／奈米塑膠的患者，3年內心肌梗塞、中風或死亡風險，是未檢出者的4.5倍 （Marfella R, NEJM, 2024）。

塑膠讓你「越減越胖」4大關鍵

1. 脂肪吸收暴增145%：研究發現，聚乙烯微奈米塑膠會讓食物中的油脂更容易被吸收，吃進去的油等於「加倍存進去」。（DeLoid GM, Environ Sci Technol, 2022）

2. 慢性發炎：塑膠微粒會持續引發免疫系統警報，長期導致胰島素阻抗、代謝異常。

3. 燃脂棕色脂肪被抑制：塑膠會讓「燃脂型」棕色脂肪變少，白色脂肪更不容易轉換成米色脂肪。（Kou Y, J Hazard Mater, 2025）

4. 荷爾蒙干擾，脂肪愛囤腰臀：塑膠就像「賀爾蒙山寨貨」，會影響甲狀腺、睪固酮及黃體化激素，基礎代謝率下降，脂肪更容易堆積在腹部和臀部。（Amereh F, Toxicol Res, 2019）

現代人平均每週吃下1～5克塑膠微粒；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人平均每週吃下1～5克塑膠微粒；圖為情境照。（圖取自freepik）

塑膠＝21世紀的「鉛問題」？

OECD統計，2000年至2019年，全球塑膠用量從2.34億噸飆升至4.6億噸，回收率卻僅9%。這可能重演20世紀「含鉛汽油」悲劇，當時人類直到出現認知退化與骨頭含鉛量暴增，才驚覺嚴重後果。

科學家估算，現代人平均每週吃下1～5克塑膠微粒 （Kannan K, NYU），而全球塑膠產量曲線幾乎與人類肥胖率曲線重疊，令人不得不懷疑「肥胖危機」與塑膠息息相關。

醫師自救4招：少塑膠＝少發炎

蕭捷健建議，想要腰內肉退場，不妨從「減塑」開始：

●熱食不用塑膠裝：湯、咖哩、油炸物帶玻璃或不鏽鋼容器。

●飲品換材質：常用水壺、咖啡杯以玻璃或不鏽鋼為佳。

●固定睡眠＋曬太陽：讓粒線體休息、發炎下降。

●多吃抗氧化食物：蔬菜植化素、深海魚、堅果及NAC都能幫助抵抗塑膠帶來的氧化壓力。

「體重沒變，但腰圍卻小了一圈」，或許不是熱量赤字，而是「少塑膠、少發炎、多睡眠」的功勞。塑膠不只是環保問題，恐怕還是你甩不掉肥肉的幕後黑手。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中