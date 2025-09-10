健康網》塑膠微粒死纏肥肉不放 醫教4招自救

塑膠會讓脂肪吸收暴增145%，讓身體慢性發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你以為腰內肉消不掉只是少動多吃？恐怕兇手另有其人！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」提醒，塑膠微粒正悄悄影響你的代謝，讓肥肉死纏不放。塑膠會讓脂肪吸收暴增145%，讓身體慢性發炎，而燃脂棕色脂肪被抑制，加上荷爾蒙干擾，讓脂肪愛囤腰臀，導致減肥反而「越減越胖」。

蕭捷健指出，《Journal of the American Heart Association》最新研究顯示，住在塑膠微粒污染嚴重的沿海地區，居民罹患第2型糖尿病風險增加18%、冠心病增加7%、中風增加9% （Makwana B, JAHA, 2025）。更驚人的是，《NEJM》2024年研究發現，頸動脈斑塊裡檢出微／奈米塑膠的患者，3年內心肌梗塞、中風或死亡風險，是未檢出者的4.5倍 （Marfella R, NEJM, 2024）。

塑膠讓你「越減越胖」4大關鍵

1. 脂肪吸收暴增145%：研究發現，聚乙烯微奈米塑膠會讓食物中的油脂更容易被吸收，吃進去的油等於「加倍存進去」。（DeLoid GM, Environ Sci Technol, 2022）

2. 慢性發炎：塑膠微粒會持續引發免疫系統警報，長期導致胰島素阻抗、代謝異常。

3. 燃脂棕色脂肪被抑制：塑膠會讓「燃脂型」棕色脂肪變少，白色脂肪更不容易轉換成米色脂肪。（Kou Y, J Hazard Mater, 2025）

4. 荷爾蒙干擾，脂肪愛囤腰臀：塑膠就像「賀爾蒙山寨貨」，會影響甲狀腺、睪固酮及黃體化激素，基礎代謝率下降，脂肪更容易堆積在腹部和臀部。（Amereh F, Toxicol Res, 2019）

塑膠＝21世紀的「鉛問題」？

OECD統計，2000年至2019年，全球塑膠用量從2.34億噸飆升至4.6億噸，回收率卻僅9%。這可能重演20世紀「含鉛汽油」悲劇，當時人類直到出現認知退化與骨頭含鉛量暴增，才驚覺嚴重後果。

科學家估算，現代人平均每週吃下1～5克塑膠微粒 （Kannan K, NYU），而全球塑膠產量曲線幾乎與人類肥胖率曲線重疊，令人不得不懷疑「肥胖危機」與塑膠息息相關。

醫師自救4招：少塑膠＝少發炎

蕭捷健建議，想要腰內肉退場，不妨從「減塑」開始：

●熱食不用塑膠裝：湯、咖哩、油炸物帶玻璃或不鏽鋼容器。

●飲品換材質：常用水壺、咖啡杯以玻璃或不鏽鋼為佳。

●固定睡眠＋曬太陽：讓粒線體休息、發炎下降。

●多吃抗氧化食物：蔬菜植化素、深海魚、堅果及NAC都能幫助抵抗塑膠帶來的氧化壓力。

「體重沒變，但腰圍卻小了一圈」，或許不是熱量赤字，而是「少塑膠、少發炎、多睡眠」的功勞。塑膠不只是環保問題，恐怕還是你甩不掉肥肉的幕後黑手。

