醫界批醫學生員額規劃朝令夕改 公費制度淪為政策遮羞

衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，引發醫界反彈。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，核定清華、中山、中興3校學士後醫學系115學年各可收30名公費生，相較114學年3校各增加7個名額，引發醫界反彈。醫師公會全聯會今（9日）嚴正聲明，痛批政策反覆，公費制度淪為「政策遮羞布」。

隨著新任衛福部部長石崇良上任，原預計114學年結束的「重點科別培育公費醫師制度」確定延續。全聯會指出，僅在兩個月前，衛福部才公開宣示該計畫將於114學年屆期後終止，不再續辦，未料如今卻編列預算延長招生，形同自我否定，如此前後矛盾，不僅動搖政府政策公信力，也讓醫界與社會無所適從。

聲明同時強調，我國已建立TMAC醫學教育評鑑制度，理應作為招生名額調整的重要依據，但多年來各校員額幾乎凍結，辦學品質與招生數量毫無聯動，形同主管機關無視既有制度，這種背離專業評鑑的做法，將使醫學教育品質流於口號，喪失制度正當性。

全聯會也重申，清大、中山、中興3校學士後醫學系名額，當初就是配合公費制度的計畫型安排，且已明確告知為階段性措施。如今以延長計畫或轉為自費招生規避問題，等於背離政策初衷，導致制度性混亂。

全聯會提出3點建議，醫學生員額應回歸國家長遠醫療人力需求與專業評估，而非短期政策權宜操作。應依循行政院與教育部、衛福部先前會議共識，及全國醫學院校校長會議結論，確實終止3校招生，或至少依TMAC評鑑結果，在總額內調整各校招生名額。

聲明最後強調，公費醫師制度已被證實難以發揮效用，無助於解決偏鄉與重點科別人力不足問題，重啟反而將延續錯誤政策，徒增醫界與社會疑慮。醫學生員額事涉全民健康權益與醫學教育品質，政府應展現政策一致性與嚴肅性，以專業實證為依歸，避免政策反覆與不當延宕。

