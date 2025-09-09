自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

醫界批醫學生員額規劃朝令夕改 公費制度淪為政策遮羞

2025/09/09 18:04

衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，引發醫界反彈。（記者邱芷柔攝）

衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，引發醫界反彈。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，核定清華、中山、中興3校學士後醫學系115學年各可收30名公費生，相較114學年3校各增加7個名額，引發醫界反彈。醫師公會全聯會今（9日）嚴正聲明，痛批政策反覆，公費制度淪為「政策遮羞布」。

隨著新任衛福部部長石崇良上任，原預計114學年結束的「重點科別培育公費醫師制度」確定延續。全聯會指出，僅在兩個月前，衛福部才公開宣示該計畫將於114學年屆期後終止，不再續辦，未料如今卻編列預算延長招生，形同自我否定，如此前後矛盾，不僅動搖政府政策公信力，也讓醫界與社會無所適從。

聲明同時強調，我國已建立TMAC醫學教育評鑑制度，理應作為招生名額調整的重要依據，但多年來各校員額幾乎凍結，辦學品質與招生數量毫無聯動，形同主管機關無視既有制度，這種背離專業評鑑的做法，將使醫學教育品質流於口號，喪失制度正當性。

全聯會也重申，清大、中山、中興3校學士後醫學系名額，當初就是配合公費制度的計畫型安排，且已明確告知為階段性措施。如今以延長計畫或轉為自費招生規避問題，等於背離政策初衷，導致制度性混亂。

全聯會提出3點建議，醫學生員額應回歸國家長遠醫療人力需求與專業評估，而非短期政策權宜操作。應依循行政院與教育部、衛福部先前會議共識，及全國醫學院校校長會議結論，確實終止3校招生，或至少依TMAC評鑑結果，在總額內調整各校招生名額。

聲明最後強調，公費醫師制度已被證實難以發揮效用，無助於解決偏鄉與重點科別人力不足問題，重啟反而將延續錯誤政策，徒增醫界與社會疑慮。醫學生員額事涉全民健康權益與醫學教育品質，政府應展現政策一致性與嚴肅性，以專業實證為依歸，避免政策反覆與不當延宕。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中