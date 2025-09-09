陳亮妤接任健保署長 醫界盼：「解決醫護短缺」

〔記者吳亮儀／台北報導〕陳亮妤今（9）日接任健保署署長，醫界呼籲陳亮妤要解決醫事人力短缺、落實分級醫療等問題，並兼顧醫療機構營運與民眾負擔，避免醫療品質因健保財務短缺而下滑。

台北榮總院長陳威明今天出席陳亮妤的交接典禮，他致詞時表示，他對新任健保署長有四項期待，第一是解決醫護人力短缺問題，盼落實不同工不同酬，鼓勵醫護人員留在崗位上繼續努力；第二是任何健保給付都應根據實證醫學，該給付的應該給予，該限制的則應該嚴格把控，這樣才能有效保護有限的健保資源。

請繼續往下閱讀...

陳威明說，第三個期待是落實分級醫療，輕症病患不應該湧入醫學中心，應根據病情分級處理，這樣可減輕醫療體系負擔；第四是加強對偏鄉的醫療支援，特別是很多公立醫院在偏鄉，是「燈塔醫院」，因此希望實現醫療平權，以努力延長民眾的平均壽命三年為目標。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，期許陳亮妤署長帶領健保署在「健保財務」、「醫護人力」、「數位轉型」三大永續發展方向上努力，讓健保制度不僅守住全民的健康安全網，更成為國家健康發展的推動引擎。

洪子仁說，健保財務永續要以「健保支出是投資不是成本」為理念，推動合理的健保總額成長機制，兼顧醫療機構營運與民眾負擔，避免醫療品質因健保財務短缺而下滑。

在人才永續方面，醫護人力缺口與不均是最迫切的挑戰，護病比、急難重醫師流失、年輕醫事人員出走，都直接影響病人照護品質，期許健保署透過支付制度誘因設計引導改善醫護工作條件，包括「合理護病比」、「調高急難重支付點數」、「調整住院與門診比重」。

洪子仁說，數位永續部分是期許新署長應加速健保大數據整合應用，推動「智慧醫療＋AI輔助」及「跨域資料共享」；將健保從單純疾病給付模式，轉型為健康管理平台，支持預防醫學、長照銜接與社區健康服務。這不僅能減少未來醫療負擔，更能回應「健康台灣」的國家戰略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法