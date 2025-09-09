自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

陳亮妤接任健保署長 醫界盼：「解決醫護短缺」

2025/09/09 18:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕陳亮妤今（9）日接任健保署署長，醫界呼籲陳亮妤要解決醫事人力短缺、落實分級醫療等問題，並兼顧醫療機構營運與民眾負擔，避免醫療品質因健保財務短缺而下滑。

台北榮總院長陳威明今天出席陳亮妤的交接典禮，他致詞時表示，他對新任健保署長有四項期待，第一是解決醫護人力短缺問題，盼落實不同工不同酬，鼓勵醫護人員留在崗位上繼續努力；第二是任何健保給付都應根據實證醫學，該給付的應該給予，該限制的則應該嚴格把控，這樣才能有效保護有限的健保資源。

陳威明說，第三個期待是落實分級醫療，輕症病患不應該湧入醫學中心，應根據病情分級處理，這樣可減輕醫療體系負擔；第四是加強對偏鄉的醫療支援，特別是很多公立醫院在偏鄉，是「燈塔醫院」，因此希望實現醫療平權，以努力延長民眾的平均壽命三年為目標。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，期許陳亮妤署長帶領健保署在「健保財務」、「醫護人力」、「數位轉型」三大永續發展方向上努力，讓健保制度不僅守住全民的健康安全網，更成為國家健康發展的推動引擎。

洪子仁說，健保財務永續要以「健保支出是投資不是成本」為理念，推動合理的健保總額成長機制，兼顧醫療機構營運與民眾負擔，避免醫療品質因健保財務短缺而下滑。

在人才永續方面，醫護人力缺口與不均是最迫切的挑戰，護病比、急難重醫師流失、年輕醫事人員出走，都直接影響病人照護品質，期許健保署透過支付制度誘因設計引導改善醫護工作條件，包括「合理護病比」、「調高急難重支付點數」、「調整住院與門診比重」。

洪子仁說，數位永續部分是期許新署長應加速健保大數據整合應用，推動「智慧醫療＋AI輔助」及「跨域資料共享」；將健保從單純疾病給付模式，轉型為健康管理平台，支持預防醫學、長照銜接與社區健康服務。這不僅能減少未來醫療負擔，更能回應「健康台灣」的國家戰略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中