鎮頑癲膠囊傳缺貨 食藥署：協調藥廠增加生產

近期用於成人及3歲兒童局部癲癇發作治療的鎮頑癲膠囊傳出缺貨。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期用於成人及3歲兒童局部癲癇發作治療的鎮頑癲膠囊傳出缺貨，且從上（8）月起就有叫不到貨的情況。對此食藥署表示，相關藥品受供應問題影響出現短缺，預計今（2025）年12月恢復正常供應，目前國內有2張同成份、同劑型且同含量的藥品許可證，已協調業者增加生產。

藥師沈采穎今日貼出藥廠於8月13日的函文，內文提到，100毫克鎮頑癲膠囊因製造廠供應鏈延遲造成暫時性供貨短缺，預計在今年12月下旬恢復供貨，但沈采穎說，100毫克鎮頑癲膠囊從8月起就叫不到貨，目前市場已經出現大缺貨的情況，呼籲食藥署盤點藥證及有生產製造的藥廠。

對於相關藥品供應情況，食藥署藥品組簡任技正楊博文表示，案內藥品核准用於「治療成人及3歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法、帶狀皰疹後神經痛」等，食藥署接獲其藥品許可證持有藥商通報，表示因供應問題導致短缺，目前控貨供應中，預計今年12月恢復正常供應。

楊博文說，經臨床評估，國內尚有2張同成分、同劑型且同含量之藥品許可證，食藥署已協調業者增加生產，將陸續供應，此外，醫師亦可依病人情況，選用同成分、不同含量之藥品，應可滿足臨床需求，另食藥署已於2025年9月3日將相關替代藥品資訊公布於西藥醫療器材供應資訊平台，供臨床端參考。

