健康網》訓練大腦11招 愈鍛鍊它愈聰敏、靈活

〔健康頻道／綜合報導〕大腦需要運動，還要定期動一動，外國網站《Bright Side》列出11種方法，要大家像訓練肌肉一樣，持續鍛鍊、保持靈活度，運用感官越多，大腦需要處理資訊就越多。

1.找到健康且有興趣的事

尋找真正感興趣的事，讓自己沈浸其中。這種興趣能讓你的大腦保持忙碌，像是學習語言、集郵或者是研究歷史，甚至在與人分享興趣時，也能促進和諧的社交樂趣。

2.單腳保持平衡

試著在刷牙或等待時，單腳站立。這個動作可以使你的肌肉和大腦協同工作。年齡越來越長，平衡變得越來越重要。更強壯的腿部和更好的協調性，甚至可以幫助減緩記憶力衰退。

3.同時運用五種感官

像是料理食物時，認真感受它在你手中的氣味、外觀和觸感。試著仔細聆聽它在鍋子或烤箱裡發出的滋滋聲。這些動作會讓你的大腦充分鍛鍊。因為，你同時使用的感官越多，你的大腦需要處理的資訊就越多。

4.改變你的路線

不要每天都走同一條路通勤，多走一條新路。這個改變能喚醒你的大腦，讓日常生活再次煥然一新。它甚至能幫助你保持更警覺。

5.向後走

反方向行走會以全新的方式挑戰你的大腦。可以先在你的客廳嘗試。然後慢慢地邁開步伐，同時密切注意周圍的環境。它有助於保持平衡，甚至可能增強記憶力，可以讓你的身體和大腦協同工作。

6.嚼口香糖

沒想到一塊口香糖也能幫你集中註意力！一些研究表明，它能促進血液流向大腦中與記憶和學習相關的區域。

7.輕輕地哼唱

輕柔的哼唱可以舒緩神經，幫助大腦更穩定。它透過輕柔地刺激連接大腦和身體其他部位的神經來發揮作用。有些人甚至發現它能改善情緒。

8.憑記憶畫一張地圖

拿起筆、不用查資料，就畫出你所在的街區或城鎮。試著記住街道名稱、公園或商店。然後與真正的地圖對比，看看你遺漏了什麼。這有助於增強你的記憶力腦。

9.用另一隻手

用非慣用手，寫字、吃飯或梳頭。一開始可能會感覺很奇怪，但這對你的大腦有非常大的好處。新的動作能促使你的大腦更努力工作。

10.淋浴時，請閉上眼睛

洗澡時，試著閉上眼睛去拿洗髮精或香皂。你會發現自己對觸覺的依賴程度有多高。這個練習可以讓你專注於其他感官，為你的大腦帶來一點小挑戰。

11.以新的方式閱讀

不要默讀，偶爾試著大聲朗讀。只要確保不打擾到他人就好。你也可以在閱讀時放比平常大聲一點的音樂，這些簡單的改變有助於你的左右腦協同工作。

