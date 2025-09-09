邁向長照3.0 醫院AI照顧課程導入高中學程 助學習智慧照顧

成大醫院醫師連偉志成功開發「智慧抗衰防跌數位課程模組」，將此課程導入光華高中「銀髮族活動管理學程」中。（台南東區樂齡中心提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣將於2026 年啟動長照3.0計畫，核心之一是導入數位科技，發展「智慧照顧」、推動「健康老化」。成大醫院醫師連偉志成功開發「智慧抗衰防跌數位課程模組」，將此課程導入東區光華高中「銀髮族活動管理學程」中。學生接受模組課程訓練後，將智慧照護的知識與技能服務東區樂齡學習中心學員，協助他們使用「智慧數位復健系統」。

光華高中新任校長也是東區樂齡學習中心主任陳綺雯提到，多數年長參與者持續訓練，均能有效增強其下肢肌力活動，以科技輔助，提升運動成效與安全性，可在輕鬆互動中完成肌力訓練。從系統回饋的數據與長輩實際反應中可發現，大多數參與者的下肢肌力不僅得以維持，更有明顯進步，許多學員表示走路更穩、腿部較有力。

使用「智慧數位復健系統」訓練過程不僅有趣，學生也能更精確地協助學員完成動作，並依據系統紀錄做出個別化指導。除此之外，學生們在東區樂齡中心扮演運動指導與陪伴的角色，協助學員操作系統、正確執行動作，並給予溫暖鼓勵，營造出充滿關懷與活力的訓練氛圍。

參與的光華高中學生，除有銀髮管理學程外，也有高二的陳苡綾及劉家瑜，2位同學完整記錄活動過程，從訓練開始、長輩的實際反應、到系統回饋，兩人完整蒐集活動紀錄及回饋數據，預計參加小論文競賽，期待讓更多人看到此計畫的亮點，能促使更多學員參與訓練，有效增加肌耐力，俾利提升生活品質。

陳綺雯說，此次成果發表會，不僅讓接受服務的東區樂齡中心學員見證學生的投入，更讓協助課程導入光華高中的成功大學團隊感受該校願意導入智慧照顧課程到高中學程的用心，學生們因而獲得智慧照顧的技能，輔以寶貴的實務經驗，有利於深入理解對高齡照護的精隨，是長輩及學生之福。

台南東區光華高中學生，參與計畫訓練後，協助東區樂齡學員使用智慧數位復健系統。（台南東區樂齡中心提供）

多數年長參與者持續訓練，均能有效增強其下肢肌力活動。（台南東區樂齡中心提供）

