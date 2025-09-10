健康網》「夏季症候群」纏人 3秘訣擺脫上火、疲累又口渴

營養師李婉萍說，補充優質澱粉與維生素是讓疲勞退散的小秘訣，尤其木瓜、芭樂等所含維生素C有助降火氣；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕節氣已入秋，但氣候仍炎熱不已，是否經常覺得莫名火氣大、疲累又昏沉？營養師李婉萍表示，出現上火、食慾不振、頭暈腦脹、活動力下降、一直覺得口渴等狀況，可能是「夏季症候群」上身，這雖然不是醫療上的專有名詞，但屬於溽熱天特有現象。建議可攝取酸鹹辣食物、搭配優質澱粉+維生素B、C，以及補充足夠水分，有助減緩不適感。

李婉萍於臉書專頁發文指出，夏季症候群常見症狀，包括：動不動嘴破、便秘上火；水喝很多還是渴到不行；吹冷氣吹卻還是頭暈腦脹；還沒到晚上，卻累得連起身上廁所都沒力；以及越睡越累等。這些症狀和所謂的週一症候群，同樣令人感到不舒服。

怎麼做才能遠離夏季症候群？李婉萍建議，這時可以吃鹹一點，甚至水裡加點鹽都會有幫助。因為流很多汗、吃得少、喝很多水，可能造成體內鈉、鉀離子缺乏，導致電解質不平衡就容易感到疲憊、噁心。因此，飲食上應注意食慾、營養素、水分3大面向，構建好人體活力與能量的來源，才能確保機能運作順暢。

李婉萍並具體提出以下3做法，有助遠離夏季症候群：

●攝取酸鹹辣的食物：酸、鹹、辣的食物均能促進食慾，鹹鹹的鹽巴能補充鈉離子。若天氣熱到吃不下，身體沒營養，也會越來越疲倦。如牛番茄切盤沾醬油膏、西瓜沾鹽、酸梅湯、椒麻拌麵等食物，都可參考選擇。

●優質澱粉+維生素B+維生素C：補充優質澱粉與維生素是讓疲勞退散的小秘訣，因為吃不下時的疲倦，有時來自於澱粉攝取不夠；維生素C、B則是能抗疲勞、紓壓的營養素。舉例來說：

1.補充優質澱粉可吃燕麥棒、蓮藕粉，適量添加蜂蜜也可增添口感。

2.維生素C能幫助傷口復元、降火氣，可攝取奇異果、木瓜、芭樂、哈密瓜、青花菜、菠菜等。

3.維生素B促進身體代謝，降低疲勞感：來杯冰豆漿、冰牛奶、吃點堅果都有幫助。

●補水不可少：在身體組成中，水分和肌肉比例成正相關，身體缺水會讓代謝變慢、活動力當然也會跟著下降。

李婉萍補充，若覺得單純喝水很痛苦，可加片檸檬、果乾；此外，苦瓜茶、苦茶也是很棒的選擇。手搖飲或瓶裝飲料飲用方便又消暑，但切記不能把含糖飲料當水喝，因為糖會消耗體內B群、增加體脂，反而讓你累上加累。

營養師李婉萍表示，想要遠離夏季症候群補水不可少，若覺得單純喝水很痛苦，可加檸檬、果乾增加適口性；示意圖。（圖取自freepik）

