晴時多雲

健康 > 心理精神

健康網》研究：夫妻可能「共享」精神疾病 專家：僅是相關現象

2025/09/09 17:40

研究證實，伴侶間罹患相同精神疾病的機率，顯著高於隨機預期，不過，專家提醒研究只是統計上的「相關」，並不見得是因果關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究證實，伴侶間罹患相同精神疾病的機率，顯著高於隨機預期，不過，專家提醒研究只是統計上的「相關」，並不見得是因果關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》報導，一項涵蓋台灣、丹麥與瑞典，分析超過600萬對伴侶資料的大型跨國研究發現，長期關係中的伴侶，不僅會分享生活習慣，連精神疾病也可能「共享」。研究證實，人們罹患與其伴侶相同精神疾病的機率，顯著高於隨機預期。然而，台大流行病學副教授張慶國提醒，這個研究發現了統計上的「相關」，並不見得是因果關係，所以解讀上更需小心。

台灣、美國與丹麥的研究團隊在《 自然·人類行為》（Nature Human Behaviour）期刊發表一篇觀察性研究，探討夫妻間精神疾病的相關性。研究團隊使用並分析台灣健保資料庫中，1930年代後約500萬對配偶的資料，北歐國家的資料則是使用丹麥國家登記處自1968年起，超過57萬對配偶，以及瑞典國家登記處共70萬對配偶的資料。

結果發現，無論是台灣還是丹麥和瑞典的，所有配偶間的精神疾病相關性都呈顯著正相關。這表示患有精神疾病的人，更有可能與同樣患有精神疾病的人結婚。

臺灣大學流行病學與預防醫學研究所副教授張慶國在台灣科技媒體中心（SMC）上指出，這篇研究告訴我們，統計結果指出配偶之間，同時罹患精神疾病的可能性比隨便找的2人高，但並不等於配偶其中一人的精神疾病，會直接導致另一個人的精神疾病，仍待更多研究才能釐清不同精神疾病，對配偶所帶來的精神疾病風險。研究結果未來可應用在使更多人關注精神疾病患者配偶的心理衛生，提供更多支持。

張慶國接著說，這個研究發現統計上的「相關」，並不見得就是因果關係，所以解讀上更需小心。研究人員所發現配偶的精神疾病的相關性，也有可能是有共同的原因，例如配偶一起面對的環境、育兒、經濟壓力或是雙方關係的惡化等，這在流行病學上叫做「次級相關」，並不一定是真正的因果關係。流行病學研究要探討的是真正的因果關係，知道了某個因果真實存在，例如，吸菸導致癌症，才有可能藉由操縱因（戒菸）來改變果（避免罹癌），以避免我們最不想要的惡果。

陽明交通大學公共衛生研究所教授莊宜芳在台灣科技媒體中心（SMC）上指出，這項研究觀察的是配偶間精神疾病的相關性，因此研究結果不能推論出任何因果關係。解讀這篇研究內容時需非常小心，不能錯誤地將其解讀為，自身精神疾病會導致伴侶得到相同的精神疾病，這是對精神病友的污名化。

莊宜芳接著說，研究限制之一是，台灣健保資料庫不包含每個人的詳細背景資訊，例如教育程度、職業、生活型態等，因此研究無法納入這些因子分析。造成精神疾病的因素很多，且不同精神疾病的主要因子也不同。例如，自閉症和思覺失調症多受基因影響，好發年齡較早，而焦慮症和憂鬱症則多受人際關係和環境等因素影響，好發年齡較晚也跟不同年齡層的生活型態有關。

莊宜芳認為，這個研究結果在應用上，未來在衛教或評估精神健康時，可以將配偶關係、伴侶精神健康等因子納入考量。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

