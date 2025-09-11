健康網》成年後GG還能再長大？ 泌尿醫揭真相

泌尿科醫師黃冠鈞指出，想要讓GG看起來雄偉些，可透過下腹部抽脂及陰莖懸吊韌帶手術來改善；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕部分女性交往前都希望另一半「長長久久」，但經常在交往後發現「不長又不久」，那該怎麼辦？泌尿科醫師黃冠鈞於臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發影片分享，可以透過下腹部抽脂及陰莖懸吊韌帶手術2個方式來改善。

黃冠鈞表示，覺得GG看起來變短先別急著擔心，有可能是「BMI超標」所致。他強調，BMI大於27者，需要積極控制體重，否則除了影響健康，還會造成三高風險增加、勃起功能障礙機率大增（血液循環變差、硬不起來）、視覺上短小（腹部脂肪堆積）。尤其是腰圍超過90公分的男性，GG更容易被皮下脂肪包裹住，造成所謂的「隱藏式陰莖」。

黃冠鈞指出，男生的陰莖有1/3-1/2長度埋於恥骨底下，長度本身即是固定的，沒入裡面的則是「增長的潛能」。而變長的方法有以下2種：

●下腹部抽脂：縮減腹部底下的脂肪，讓脂肪變薄、身形變瘦，這樣陰莖外露的部分就會變得比較多。這是一個在視覺上可以延長GG的方法。

●陰莖懸吊韌帶手術：由於陰莖埋在恥骨底下，被陰莖懸吊韌帶所束縛，可以透過一個簡單的手術將懸吊韌帶切開，就可以把隱藏在內的GG拉出來。

除了長度問題，黃冠鈞提醒，日常保養與清潔也很重要，他列出4個有助於GG維持好狀態的方法：

●少抽菸：香菸中的尼古丁會使血管動脈變窄，減少進入海綿體的血液，造成陽痿、陰莖長度縮短、提高罹患攝護腺癌的機率。

●睡眠充足：睡眠不足會導致夜間勃起的時間變少，導致海綿體缺氧，影響勃起功能。

●重量訓練：除了有氧運動，腿部的訓練也適合作為保養運動。中高強度運動能夠刺激睪固酮的分泌，也能提升腿部耐力，同時刺激坐骨海綿體肌及骨盆底肌。當坐骨海綿體肌收縮時，可增加陰莖根部壓力，讓已充血的陰莖更硬挺；刺激骨盆底肌則能讓精液射得又高又遠。

●凱格爾運動：能強化骨盆底肌肉群，改善漏尿與早洩問題，提升膀胱控制力，並幫助提升勃起時的硬度與強度。

泌尿科醫師黃冠鈞分享，做腿部訓練能刺激坐骨海綿體肌及骨盆底肌，讓GG堅挺、射得高又遠；圖為情境照。（圖取自freepik）

