晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 運動復健

武士「禮法」訓練有素 增強肌力、降低老年跌倒風險

2025/09/09 16:41

新研究指出，武士從容不迫的運動方式，或許可成為老年人有效肌力訓練方法。圖為示意圖。（路透）

新研究指出，武士從容不迫的運動方式，或許可成為老年人有效肌力訓練方法。圖為示意圖。（路透）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕古代日本武士以紀律和精準訓練而聞名。日本東北大學有項新研究指出，武士從容不迫的運動方式，或許可成為老年人有效的肌力訓練方法，降低老人跌倒風險。

根據《科學警報》（Science Alert）報導，該研究發表於東北實驗醫學期刊上。該大學研究人員進行的一項隨機對照試驗表明，日常練習有意識控制肢體動作的「禮法」（Rei-ho），可有效增強膝蓋力量，保護老年人免於跌倒和受傷。這些禮儀動作包括緩慢而謹慎的坐姿、站姿和行走動作等，可有效增強膝蓋力量。

研究人員招募34名20歲以上、從未進行過「禮法」訓練的健康成年人，並將他們分成兩組。一組被要求繼續他們的日常活動，而另一組則被要求每週4天，每天花5分鐘進行20至22次「禮法」動作，諸如坐、站、深蹲等。

經過3個月的練習，練習組的膝關節伸展力量平均提高25.9%，而對照組僅提高了2.5%。雖然參與研究的志願者並非老年人，但研究人員推測，「禮法」訓練對老年人很有益。

研究人員表示，近年來肌肉力量和體能下降已成為重要公共衛生問題。肌肉力量會隨著年齡增長自然減弱，這常常導致肌肉減少症和虛弱症等疾病，而久坐不動的生活方式進一步加劇肌肉衰退。

研究人員指出，「禮法」動作的練習很簡單，無需任何器械。「禮法」運動完全依賴身體重量且速度緩慢，從而降低受傷風險以及其他運動常見後果，例如血壓升高。

該論文第一作者小笠原彩香（Ayaka Ogasawara）聲稱，膝關節伸展強度，即伸直膝蓋所需的力量，是衡量活動能力和日常功能的關鍵指標。而結果表明，「禮法」或許可幫助老年人保持獨立。

