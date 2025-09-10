自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》薑黃顧血管抗發炎 營養師授配「1物」效果加倍

2025/09/10 13:09

營養師張珮蓁分享，薑黃具有抗發炎、抗氧化、護肝、維持心血管健康等功效；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張珮蓁分享，薑黃具有抗發炎、抗氧化、護肝、維持心血管健康等功效；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕薑黃是熱門的營養保健品之一，但它到底有何健康功效？營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文指出，薑黃能夠抗發炎、抗氧化、護肝、維持心血管健康，還能提升食慾，可謂寶藏營養素；與黑胡椒一起吃，抗氧化效果加倍！

張珮蓁分享，薑黃上色漂亮，金黃色澤與香氣能夠增加食慾；不僅如此，還有眾多養生效果，其中的薑黃素（curcumin）就具有強效抗發炎與抗氧化的作用。她也引述一些實證研究說明薑黃對人體好處：

●抑制慢性發炎：

據美國國家生物技術中心（NBCI）的研究指出，薑黃素對於人體發炎症狀有潛在療效，而慢性發炎為百病之源，能夠抑制發炎，也降低了許多慢性疾病的風險，如糖尿病、心血管、神經系統、腸胃道疾病和肺部疾病。

●預防心血管疾病：

薑黃素可助血管內皮抗發炎，預防血管硬化、有益血液循環並降低壞膽固醇（LDL）、穩定血糖，對心血管有保護作用。

●預防認知功能退化與失智：

薑黃素可以穿過血腦屏障，改善類澱粉蛋白在腦內的堆積、減緩失智症的病程、減少腦部損傷。

而美國老年精神病學期刊發表的臨床研究也提到，每天2次服用薑黃素90毫克，維持18個月，有助於改善尚未失智成年人的記憶力和專注力。種種的實證顯示，薑黃素抗氧化特性能改善大腦炎症，延緩認知功能的下降。

●預防消化道癌症與抗癌：

薑黃也能抑制癌細胞的酵素、新生血管，等同於阻斷癌細胞的營養來源，達到預防及抑制癌細胞擴散、惡化的目的。

●肝臟保健與增強體力：

薑黃抗氧化的作用不僅能保護肝臟，還可促進酒精分解，幫助油脂消化，讓肝臟分泌更多膽汁，有助肝臟解毒及排毒。

●免疫調節緩解過敏：

免疫功能下降會降低身體抵抗力，過強則導致一些自體免疫疾病，因此免疫系統應該要「平衡」，對身體才最好。薑黃素能夠抗氧化、抗發炎，達到增強免疫力的效果，也能抑制組胺酸釋放，從而明顯緩解過敏的症狀。

張珮蓁提醒，薑黃素屬脂溶性營養素，所以飯後吃、隨餐配飯吃，吸收效果更好；或是與黑胡椒一起吃，也可以提升吸收率，當中的胡椒鹼能有效提升薑黃在人體的利用率，2者一起食用有強大的抗氧化效果。

不過，她也提到，由於薑黃有助眠、消炎之功用，若是想舒緩情緒，可在傍晚或睡前服用；如果是白天想保健，可加進豆漿、咖啡、牛奶中。

營養師張珮蓁指出，如果想在白天補充薑黃，可將其加進豆漿、牛奶中；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張珮蓁指出，如果想在白天補充薑黃，可將其加進豆漿、牛奶中；示意圖。（圖取自freepik）

