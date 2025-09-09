自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中醫稱「孕婦吃麵胎兒恐沒心跳」 食藥署：涉散播不實訊息將移送

2025/09/09 16:11
中醫稱「孕婦吃麵胎兒恐沒心跳」 食藥署：涉散播不實訊息將移送

有中醫師透過診所臉書粉絲專頁發佈影片聲稱，「只要吃了麵食，懷孕的媽媽胎兒可能會沒有心跳」，引起外界討論。（圖擷取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕許多媽媽在懷孕期間，為了確保孩子健康成長，會特別注意什麼能吃、什麼不能吃，但近期有中醫師於短影音中稱，麵食是「超加工食品」，懷孕中的媽媽吃了麵食，胎兒可能因此沒有心跳，對此食藥署表示，相關短影音涉嫌違反「食安法」，請地方衛生局依法移送，另也通報Meta公司將影片下架處理。

有中醫師透過診所臉書粉絲專頁發布影片聲稱，麵條屬於精製澱粉，是超加工食品，含有眾多人工添加物，聲稱「只要吃了麵食，懷孕的媽媽胎兒可能會沒有心跳」，並附上相關問卷研究，引發外界議論，有醫師出面駁斥此類說法，台北市衛生局也表示，將通報食藥署，並請Meta公司進行不實影片下架。

此外，食藥署企劃及科技管理組簡任視察謝碧蓮說明，關於案內短影音提及「孕婦吃了麵食可能致胎兒無心跳」，涉違反「食品安全衛生管理法」第46-1條散播有關食品安全之謠言或不實訊息，除將請地方衛生局依本條規定移送外，另於9月9日依「消費者政策管道（CPC）」通報Meta公司進行下架處理。

