健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天然食物效果等同「瘦瘦筆」！ 千萬網紅專家推秋葵

2025/09/09 16:10

秋葵是糖尿病與血糖波動者的好朋友，美國千萬網紅專家力推秋葵，效果等同「瘦瘦筆」。（資料照）

秋葵是糖尿病與血糖波動者的好朋友，美國千萬網紅專家力推秋葵，效果等同「瘦瘦筆」。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近幫助減重與控制血糖的「瘦瘦筆」很夯，不過想到價格高昂．讓人卻步。擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）發影片分享，超市裡有種黏稠食物，可以自然、安全地啟動相同作用路徑的食物，那就是秋葵。

很多人可能想嘗試「瘦瘦筆」（Ozempic）或猛健樂（Mounjaro）這些價格高昂、承諾能減重和控制血糖的藥物。美國千萬網紅艾倫．曼德爾發影片分享民眾更好的「秘密武器」，具有同樣功效，它就是天然食物秋葵。這則影片吸引了近5萬次的點閱。

其實，GLP-1是一種人體自然產生的腸道荷爾蒙，能幫助控制血糖、抑制食慾、延緩胃排空。而「瘦瘦針」是藥廠製造的GLP-1受體促效劑，經過臨床實證，能有效幫助減重與控制血糖。

艾倫．曼德爾表示，秋葵有黏滑質地，那是多數無法喜歡上它的原因，其實這是黏液素（mucilage）。秋葵可以幫助你的腸道自然釋放更多自身的 GLP-1，裡面的黏稠黏液素是可溶性纖維。它經過消化道時，就像海綿一樣吸收糖分並慢慢釋放，使血糖保持穩定。它的黏液素還像益生元，餵養腸道中的健康益生菌。

他接著說，秋葵的黏液素還能讓民眾更快有飽足感，並維持較長時間的飽足感，就像 GLP-1 藥物抑制食慾一樣。不同的是，你的身體自己就能做到，無需靠額外注射，且沒有噁心或副作用。

艾倫．曼德爾強調，很多人花上千美元注射藥物才能得到的效果，卻沒有想到這個平凡又黏滑的蔬菜一直都在提供。

科博特診所院長劉博仁也曾在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家 」發文表示，秋葵也是糖尿病與血糖波動者的飲食好朋友。主要是因秋葵富含水溶性膳食纖維與多醣體，能延緩糖類吸收、減少餐後血糖震盪，對於有胰島素阻抗、糖尿病前期或容易飯後昏昏欲睡等症狀的人非常有幫助。

秋葵怎麼吃最好？劉博仁提及，每個人都有各自料理方式，推薦以下3種簡單吃法：

1.涼拌秋葵：秋葵洗淨燙30 秒，切片加醬油與柴魚片，清爽又解膩。

2.味噌秋葵湯：在味噌湯中加入秋葵片與豆腐，口感滑順，保護腸胃。

3.蒜香炒秋葵：熱鍋爆香蒜末，加入秋葵快炒2分鐘，營養又下飯。

