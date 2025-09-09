中醫稱「產婦吃麵胎兒恐沒心跳」 全聯會不挺：與多數觀點不同

近期有中醫師稱孕婦「不能吃麵食」，嚴重可能導致胎兒沒心跳，引起外界議論；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕許多孕媽媽為了讓寶寶健康成長，會特別注意不吃特定食物，但近期有中醫師稱孕婦「不能吃麵食」，嚴重還可能導致胎兒沒心跳，引起外界議論，對此中醫師公會全聯會強調，此類觀點與極大部分中醫師觀點不相同，閱聽大眾應自行審慎判斷。

有中醫師透過診所臉書粉絲專頁發佈影片聲稱，麵條屬於精製澱粉，是超加工食品，含有眾多人工添加物，聲稱「只要吃了麵食，懷孕的媽媽胎兒可能會沒有心跳」，並附上相關問卷研究，引發外界議論，有醫師出面駁斥此類說法，台北市衛生局也表示，將通報食藥署，並請META公司進行不實影片下架。

對於相關中醫師的言論，中醫師公會全聯會媒宣主委陳潮宗強調，有些訊息可能來自於醫師個人過去的學經歷，訊息接收上有所不同，但相關發言都是個別醫師的個人觀點，可能是受到過去的某些學習經驗影響，不過，這類說法與絕大多數中醫師不同，閱聽大眾應自行審查。

