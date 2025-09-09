自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中醫稱「產婦吃麵胎兒恐沒心跳」 全聯會不挺：與多數觀點不同

2025/09/09 15:36

近期有中醫師稱孕婦「不能吃麵食」，嚴重可能導致胎兒沒心跳，引起外界議論；圖為情境照。（圖取自freepik）

近期有中醫師稱孕婦「不能吃麵食」，嚴重可能導致胎兒沒心跳，引起外界議論；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕許多孕媽媽為了讓寶寶健康成長，會特別注意不吃特定食物，但近期有中醫師稱孕婦「不能吃麵食」，嚴重還可能導致胎兒沒心跳，引起外界議論，對此中醫師公會全聯會強調，此類觀點與極大部分中醫師觀點不相同，閱聽大眾應自行審慎判斷。

有中醫師透過診所臉書粉絲專頁發佈影片聲稱，麵條屬於精製澱粉，是超加工食品，含有眾多人工添加物，聲稱「只要吃了麵食，懷孕的媽媽胎兒可能會沒有心跳」，並附上相關問卷研究，引發外界議論，有醫師出面駁斥此類說法，台北市衛生局也表示，將通報食藥署，並請META公司進行不實影片下架。

對於相關中醫師的言論，中醫師公會全聯會媒宣主委陳潮宗強調，有些訊息可能來自於醫師個人過去的學經歷，訊息接收上有所不同，但相關發言都是個別醫師的個人觀點，可能是受到過去的某些學習經驗影響，不過，這類說法與絕大多數中醫師不同，閱聽大眾應自行審查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中