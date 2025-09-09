自由電子報
健康 > 心理精神

3分鐘判阿茲海默症風險 比傳統測試快又靈敏

2025/09/09 14:33

快球腦電圖測試可在短短3分鐘內，幫助診斷與阿茲海默症相關的記憶問題。圖為示意圖。（擷自X@ProfRAScolyer）

快球腦電圖測試可在短短3分鐘內，幫助診斷與阿茲海默症相關的記憶問題。圖為示意圖。（擷自X@ProfRAScolyer）

李惠芬／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕阿茲海默症是種發病進程緩慢、隨時間不斷惡化的神經退化性疾病。所幸有1項新測試，可在短短3分鐘內幫助診斷與阿茲海默症相關的記憶問題。

根據《科學警報》（Science Alert）報導，該測試名為「快球腦電圖測試」（Fastball EEG test），相關研究成果發表於《腦通訊》期刊（Brain Communications）上。該測試未來或許能幫助醫生識別出，需要進一步檢查阿茲海默症的患者。

傳統上針對阿茲海默症的診斷依賴認知測試，即醫生要求患者記住單字、抄寫圖畫或解決問題。這些方法雖有效，但耗時且需要訓練有素的人員。而快球腦電圖測試採用不同的方法，它不是要求患者主動回憶或解決問題，而是測量其大腦對螢幕上閃爍影像的反應。

參與者首先觀看1組8張圖片，並被要求說出圖片名稱，但不要記住。隨後的測試過程中，數百張圖像會快速連續顯示，大約每秒3張。每5張圖片中，就有1張是先前顯示過的8張圖片中的其中1張。腦電圖機會記錄大腦電活動，拾取微小訊號，揭示大腦是否能辨識熟悉影像。

對健康的人來說，識別反應是清晰的。但對輕度認知障礙（MCI，通常是阿茲海默症前兆）患者，尤其是那些有記憶問題的人，識別反應會較弱。

為了了解此測試適用性，研究人員招募106名參與者。其中包括54名健康成年人和52名MCI患者。在後一組中，有些人患有記憶特異性問題（遺忘型MCI），而有些人則患有與記憶無關的疾病，例如注意力問題（非遺忘型MCI）。

研究人員發現，快球腦電圖測試足夠靈敏，可區分這些群體。與健康成年人和非遺忘型MCI相比，患有遺忘型MCI的人對熟悉圖像的大腦反應明顯減弱。換句話說，該測試能夠快速識別出與早期阿茲海默症最密切相關的記憶障礙類型。

1年後研究人員再次進行測試。一些在第一次測試中為輕度認知障礙的參與者，後來都患上阿茲海默症或血管性失智症。

此測試重要之處在於速度極快，且不依賴參與者的努力程度或反應能力。它也可以在家中或全科醫生診所進行，這可能減輕患者焦慮，並更容易實施於廣泛人群。透過提前數年識別出有患病風險的人群，醫生可以建議改變生活方式，或儘早為他們提供適當治療。

但這項研究並未涵蓋其他伴隨記憶障礙的疾病，例如憂鬱症或甲狀腺問題，因此它不能作為阿茲海默症的獨立診斷工具。未來需要進行更多樣化人群研究，將其他疾病納入考量，以便更好地了解該測試的優點、侷限性和潛力。

