健康網》戒澱粉才能瘦？ 營養師：3款神隊友增飽足感

2025/09/10 06:25

營養師薛曉晶說，攝取抗性澱粉如冰心地瓜、綠香蕉等，不僅飽足感加倍，也是腸道益生菌的最佳補給；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶說，攝取抗性澱粉如冰心地瓜、綠香蕉等，不僅飽足感加倍，也是腸道益生菌的最佳補給；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是為了減肥，第一個就忍痛跟最愛的飯、麵、麵包說bye-bye？每天餓得發慌，體重不動如山還悄悄反彈？營養師薛曉晶表示，別再錯怪澱粉，真正阻礙瘦身的原因，可能是你根本沒吃對。最新健康低飲食趨勢指出，低GI澱粉更能穩定血糖不發胖；抗性澱粉有助腸道補給益生菌增飽足；減糖替代品可讓人大口吃飯輕鬆瘦。只要聰明選擇、搭配與控制，瘦身其實不需要放棄澱粉選擇。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，減肥新真相是：澱粉不壞，吃對才會瘦。因此，別再傻傻挨餓，最新健康飲食趨勢顯示，飲食掌握以下3重點，便能告別進行瘦身時痛苦的澱粉戒斷期：

低GI澱粉穩血糖：你以為戒澱粉才有效？錯了！根據科學證實，低GI澱粉更能穩定血糖，讓你飽足不發胖，輕鬆管理體重，告別痛苦戒澱粉。

抗性澱粉助腸道：想吃得飽又幫助腸道健康，建議不妨試試抗性澱粉食物，例如：冰心地瓜、綠香蕉，除飽足感加倍，也是腸道益生菌的最佳補給，可說是邊吃邊瘦的神隊友。

減糖替代品輕鬆瘦：減糖替代品不僅是國際間都在瘋的瘦身秘密武器，連營養師也推薦，如香米蒟蒻飯、花椰菜米等，讓你大口吃飯也能輕鬆享瘦。

營養師薛曉晶表示，花椰菜米等減糖替代品不僅是國際間都在瘋的瘦身秘密武器，營養師也推薦；示意圖。（圖取自unsplash）

營養師薛曉晶表示，花椰菜米等減糖替代品不僅是國際間都在瘋的瘦身秘密武器，營養師也推薦；示意圖。（圖取自unsplash）

薛曉晶強調，減重不該是對澱粉充滿恐懼，而是要懂得挑選、搭配與控制。你不需要徹底放棄飯與麵，而是應該聰明學會飲食5重點：

1.選擇原型澱粉，如糙米、地瓜、南瓜等食物。

2.減少加工澱粉攝取，如白麵包、餅乾等。

3.利用減糖替代品，如蒟蒻飯。

4.適量使用蒟蒻麵等低熱量澱粉。

5.把握進食時機與份量控制。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網

