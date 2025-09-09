自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬嬤賣早餐30年足踝畸形 截骨矯正術恢復行走

2025/09/09 13:29

光田醫院骨科醫師楊超名指出，除先天性扁平足外，足內翻、足外翻多因長期姿勢不良或外傷導致。（記者張軒哲攝）

光田醫院骨科醫師楊超名指出，除先天性扁平足外，足內翻、足外翻多因長期姿勢不良或外傷導致。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市6旬林阿嬤，過去30年來每天推著小推車到工業區門口賣早餐，卻因足踝畸形長期困擾，導致腳部疼痛、跛行，至光田醫院進行截骨矯正手術後，已能正常行走，目前已恢復經營早餐攤，為上班族帶來溫飽的一餐。

林阿嬤年輕時曾腳部受傷，但當時以為是扭傷，僅到診所打針、吃藥，未特別重視，隨著年齡增長，加上每日長時間行走、推車，足踝負荷加重、畸形狀況惡化，最終因難忍疼痛而影響工作及生活，才決定接受手術。

光田醫院骨科醫師楊超名指出，足踝畸形可分為4期，第1期疼痛輕微、變形不明顯，多數患者不自覺；第2期開始出現結構異常，足踝略有腫脹，行走開始感覺不適；第3期骨頭已部分磨損約五成，足踝明顯腫大變形，可能出現跛行且疼痛加劇；第4期則是全骨頭磨損與嚴重變形，足踝明顯歪斜，甚至可見腳部外翻或內翻，行走功能嚴重受限。林阿嬤求診時已到末期，足踝嚴重變形、歪斜。

楊超名說，足踝畸形手術選項主流是截骨矯正術與關節融合術，外院曾建議林阿嬤進行關節融合術，但該術式活動度較受限，因此林阿嬤希望尋求其他治療方案，經評估後，安排截骨矯正術，此手術對患者維持長期關節功能有其優勢然而手術操作難度高，需純手工調整、將變形骨關節復位，以鋼板固定。

楊超名呼籲，民眾避免長時間維持不良姿勢，或忽略任何足部不適，曾有足部受傷病史或長期需站立行走者，例如服務業、製造業及外勤人員，更建議定期檢查，及早發現並防止畸形惡化而影響生活。

