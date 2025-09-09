健康網》憂鬱症不是想太多！ 醫揭親友陪伴「4不」守則

醫師提醒，憂鬱症並非不知足，也不是想太多，而是大腦生病了，面對憂鬱症患者，親友應採取4不原則，分別是不鼓勵、不責備、不駁斥和不干涉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣在2024年有4062人因自殺離世，相當於每天超過11個家庭陷入悲痛。周伯翰身心醫學診所醫師周伯翰指出，其中85%與憂鬱症相關，但憂鬱症的就醫率卻不到3成，許多人因為誤解或污名化，錯失了治療與挽救的機會

周伯翰提醒，憂鬱症不是「不知足」或「想太多」，而是大腦生病了。面對憂鬱症患者，親友的陪伴方式至關重要，多一句責備，可能讓患者更絕望；少一句貼心，或許就能避免憾事，並提供親友應採取4不原則，分別是不鼓勵、不責備、不駁斥和不干涉。

周伯翰指出，9月10日是「世界自殺防治日」。根據衛福部統計，2024年台灣自殺死亡人數達 4062人，較2023年增加 164人，增幅約 4.2%，相隔14年後再度重返國人十大死因榜單。進一步分析發現，25 至 44 歲及 45 至 64 歲青壯年族群自殺率顯著上升，其中45至64歲族群自殺人數占總數3成以上，值得注意。

周伯翰分析，台灣憂鬱症就醫率不到3成，原因很多，可能是不了解憂鬱症而延誤治療，也可能就醫不方便，或是因為精神疾病被污名化而不願意就醫等，提醒憂鬱症患者與親友必須對此病有更多正確認識，才能避免憾事發生。

憂鬱症康復3要件 藥物+心理治療+親友支持

周伯翰提醒患者及親友有6件事需了解，避免因不了解而錯失自救或救時機。

●憂鬱症不是不知足，也不是想太多、抗壓性不好或是太軟弱，有時候是大腦生病了。

●憂鬱症是一個異質性很高的疾病，各種原因都可能導致，包含基因遺傳、人格特質、家庭環境、社會因素甚至內分泌失調，每個憂鬱症患者背後都有不同的故事，個別化治療，很重要。

●憂鬱症不是全部吃藥就會好，用來治療頑固性憂鬱症的rTMS也不是萬靈丹，藥物生理合併心理治療，還有周邊支持性的環境是康復的必須三要素。

●如果憂鬱症治療一段時間仍無起色，需要思考是否治療方向不對，藥物不對，甚至診斷錯誤，如可能是第二型躁鬱症憂鬱期或是複雜性創傷壓力症候群。

●除了規則服藥外，規律的生活作息與均衡的飲食也很重要，避免熬夜、適當有氧運動與維生素D3和EPA攝取很重要。

●抗憂鬱藥物主要是幫助身心維持平衡，產生足夠的抵抗力面對眼前的艱難，並不會上癮。

親友最該堅持的「4不原則」一次看

身邊的支持對憂鬱症患者至關重要，因此親友應謹守「4不原則」。

●不鼓勵：對患者說「要正向思考」常常會讓患者覺得不被了解而心情更糟。

●不責備：不要責備患者為何會有憂鬱心情。

●不駁斥：面對患者悲觀的話，傾聽表達同理即可，不要反駁都是對方「想太多」。

●不干涉：許多患者常因為聽到親友說「吃藥對身體不好」而自行停藥，導致病情復發加劇。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

