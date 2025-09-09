自由電子報
健康 > 心理精神

精神疾病也有「夫妻病」？台、丹、瑞跨國研究證實：患者更易與同類成伴侶

2025/09/09 12:03

一項涵蓋台灣在內的大型跨國研究證實，伴侶間罹患相同精神疾病的機率，顯著高於隨機預期；圖為情境照，非新聞當事人。（圖取自freepik）

一項涵蓋台灣在內的大型跨國研究證實，伴侶間罹患相同精神疾病的機率，顯著高於隨機預期；圖為情境照，非新聞當事人。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》報導，一項涵蓋台灣、丹麥與瑞典，分析了超過600萬對伴侶資料的大型跨國研究發現，長期關係中的伴侶，不僅會分享生活習慣，甚至連精神疾病也可能「共享」。研究證實，人們罹患與其伴侶相同精神疾病的機率，顯著高於隨機預期。

這項發表於頂尖期刊《自然-人類行為》（Nature Human Behavior）的研究，由一個國際團隊主導。他們發現，包含思覺失調症、注意力不足過動症（ADHD）、憂鬱症、自閉症、焦慮症、躁鬱症、強迫症、藥物濫用與厭食症在內的9種主要精神疾病，都存在著顯著的「配偶相關性」（spousal correlation）。

研究人員寫道：「我們的結果顯示，在精神疾病配對中的配偶相似性，在不同國家間是一致的，並能持續數個世代，顯示這是一個普遍的現象。」

三大成因：擇偶偏好、環境限制與共同生活

科學界的共識認為，這種現象背後可能有3種因素在作用：第一，我們天生傾向選擇與自己相似的人（例如有相似的宗教或政治觀點）；第二，我們的擇偶範圍，會受到各種外在條件的限制；第三，伴侶在長期共同生活的環境中，會逐漸變得越來越相似。研究人員認為，這3種影響可能都參與其中，但要區分何者最為關鍵，則極具挑戰性。

此一發現將對精神疾病的遺傳學研究產生深遠影響。研究團隊強調，傳統遺傳風險分析常立基於「隨機婚配」的假設，然而本研究的數據強烈表明，在精神疾病族群中，「非隨機婚配」模式才是普遍存在的。考量到父母雙方共病對後代遺傳風險的加乘效應，未來的基因研究亟需將此一重要的婚配模式納入考量，以期更精準地解析病理機制並開發有效療法。

