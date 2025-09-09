健康網》電子煙不是無害！千萬網紅醫警告：青少年吸食恐傷健康

美國有千萬粉絲的網紅醫師麥克提醒，電子煙不僅可能導致成癮，還會對正在發育的腦部與肺部造成長遠傷害，提醒家長需留心；示意圖。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕電子煙被許多年輕人視為「比香菸安全」的選擇，但擁有千萬粉絲的美國網紅醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）示警，這是一種危險的誤解。電子煙不僅可能導致成癮，還會對正在發育的腦部與肺部造成長遠傷害。他呼籲家長與社會必須正視這個隱藏危機，避免下一代陷入菸害循環。

電子煙的隱性危害與成癮性

麥克指出，電子煙雖沒有傳統香菸的刺鼻氣味，更容易隱藏，也讓許多人誤以為「不那麼有害」，因此更容易在各種場合被吸食。正是這種「看似無害」的特性，讓電子煙成為一種危險陷阱；吸引

麥克說，他有許多朋友都在抽電子煙，尤其是他最好的6個朋友中，有3個人是完全上癮了。而他們從未抽過傳統香菸。電子煙表面上看起來可能沒有那麼有害。但是電子煙能快速、便利地吸收更高劑量的尼古丁，而尼古丁與化學物質對大腦有高度獎勵性，使其極易上癮。

對兒童與青少年的特殊風險

●發育中的大腦：青少年前額葉尚未成熟，特別容易建立耐受性與依賴性，甚至可能改變未來大腦化學組成。

●不應作為入門：電子煙絕非接觸香菸或尼古丁的「安全替代品」。

●肺部損傷：醫界已有「電子煙相關肺損傷」（EVALI）診斷案例，甚至出現兒童住院。

●裝置故障：美國曾出現電子煙裝置爆炸，造成使用者臉部受傷的事件。

麥克強調，不應被電子煙「表面上不那麼有害」的形象所迷惑。當有人聲稱某產品「沒有副作用」時，務必保持懷疑，因為即使天然物質如砷、氰化物，也可能致命。在健康議題上，唯有理解真實風險並保持警覺，才能避免遺憾。

台灣青少年使用率快速倍增

根據國健署統計，國中生電子煙使用率已由 2018 年的 1.9% 上升至 2023 年的3.2%；高中職學生則從 3.4% 竄升至 6.3%。短短5年時間快速倍增，推估已有超過5.4萬名青少年正在使用電子煙。其來源多來自親友免費提供或透過網路購買，顯示青少年菸害防制已刻不容緩。

值得注意的是，青少年不僅使用電子煙，還有不少同時抽紙菸，國中生併用比例從0.8%增至1.3%，高中職生則從1.9% 增至3.5%。這顯示電子煙正成為青少年接觸菸品的重要入口，風險更高。

