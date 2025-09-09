小孩歪頭燦笑超萌！ 醫師：長時間歪頭要注意先天性斜頸

小女孩歪頭燦笑超萌超可愛，但如果在嬰兒時期就有長時間歪頭，家長要多注意是否有先天性斜頸。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕小嬰兒歪著頭、睜大眼睛看著大人笑得開心，常被當成只是可愛的習慣性動作，但如果是長時間歪頭可能是「先天性斜頸」的警訊，需及早治療以免影響顏面與頭型發育，且習慣斜頸也易有脊椎側彎。衛生福利部花蓮醫院復健科主任林瑞祥說，6個月以前是治療黃金期，有80%機會可免開刀。

家有新生寶貝，許多家長都喜歡替小寶寶拍萌照分享親友、社群網站曬寶貝，歪頭笑的模樣更是超可愛，但花蓮醫院復健科主任林瑞祥說，家長照顧寶貝時，如發現長時間歪頭，就要注意有先天性斜頸的可能性，更不要因為「孩子還小、再等等看」，將延誤治療時機。

請繼續往下閱讀...

先天性斜頸的發生率約千分之4，多半單側發生，女嬰比男嬰更常見，歪左邊比歪右邊多。常見症狀是在出生後2週到2個月間，家長會發現孩子單邊頸部出現無痛性腫塊，伴隨頭部長期傾斜，如果未即時處理，可能導致臉部發育不對稱，眼睛、鼻子、嘴角出現歪斜，嚴重時甚至影響脊椎發育。

林瑞祥說，治療先天性斜頸可透過物理治療，包括局部熱療、深層按摩、被動伸展運動，或藉由玩具引導的主動運動；家長也須同時搭配照顧姿勢與環境調整，例如餵食或抱孩子時多由患側進行，藉此誘發孩子轉頭動作。

他說，如果是出生6個月以前早期到醫院治療，有8成機會可以不需要開刀，可搭配輔具如頸圈來協助矯正，超過6個月後物理治療效果較有限，如經過半年治療仍無改善，才會考慮外科手術。

