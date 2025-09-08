自由電子報
健康網》吃哪一種蛋白質較長壽？ 醫：吃不夠才麻煩

2025/09/08 22:24

一顆蛋的蛋白質約6-7公克，50公斤的成人一天攝取55公克蛋白質，科博特診所院長劉博仁說，吃不夠，要擔心肌少症上身；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人老是以為吃太多肉會早死，吃植物蛋白才比較長壽？加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）研究團隊卻發現，不管蛋白質來自植物還是動物，對於死亡風險的影響幾乎是一樣。

麥克馬斯特大學團隊在今（2025）年初將研究發表在《應用生理學、營養與代謝》（APNM）期刊上，他們發現動物和植物蛋白質的日常攝取量與全因、心血管疾病或癌症相關的死亡風險並不無太大關係。

麥克馬斯特大學團隊調查近1萬6千人的數據，研究他們的死亡率，與蛋白質來自植物還是動物並沒有關係，反而是動物蛋白質對癌症死亡有保護作用。

加拿大和美國政府對於蛋白質建議攝取量（RDA），為每日每公斤體重0.8公克，台灣是1.1公克，長者應增加至1.2公克。也就是說，一位體重50公斤的成年人，在美加建議下，要每日攝取40公克蛋白質，而在台灣就必須要55公克，長輩更要增加至60公克。

不過，在2014年《細胞代謝》（Cell Metab）期刊研究，認為高蛋白質攝取會導致50-65歲總體死亡率增加75%，癌症風險增加4倍。也就是這個族群吃太多蛋白質，壽命會減少、罹癌風險也提高。

科博特診所院長劉博仁在臉書分享，蛋白質攝取不夠，肌肉會偷偷在流失，很容易罹患肌少症，這又是另一個問題，他以魚類的蛋白質為例，指出鮭魚（生）有20公克蛋白質、熟的鯖魚具有22公克蛋白質。至於雞蛋，一顆雞蛋含6-7公克蛋白質，他建議，蛋白質攝取要夠。

