健康網》百萬自然醫學網紅談減重 主張3不1要

〔健康頻道／綜合報導〕來自玻利維亞的健康與自然醫學博士、百萬網紅阿古斯丁．蘭迪瓦（Agustin Landivar）對減重，主張4方針，「不吃晚餐」、「戒糖」、「不吃麵包」、「多喝水」，三不一要的策略，可以改善血液循環不良、糖尿病、高血壓、膽固醇、脂肪肝、消化不良、心臟問題、動脈阻塞、記憶力差、荷爾蒙功能失調等問題。

四大減重方針，阿古斯丁．蘭迪瓦認為，要向晚餐及麵包說不，因為採取間歇性斷食是好的，晚上不吃東西時，身體不會把晚餐儲存成脂肪，且晚上不進食可改善睡眠，好處多多；至於拒食麵包，他表示，麩質與現代的加工麵包含有更多的問題，停止精製澱粉可改善代謝與腸道健康，避免讓甲狀腺功能變得比較慢。

再來是，停止吃糖或含糖食物，阿古斯丁．蘭迪瓦說，這些食物會迫使身體燃燒已儲存的糖與脂肪。不過，戒糖需要決心，也建議逐步減少。每日必需要喝水2公升，他指出，再配合適當運動，可幫助排水與體重變化。

有許多國際期刊也針對間歇性斷食做研究，2020年《美國醫學雜誌》（AJM）針對「間歇性斷食：一種有益心臟健康的飲食模式？」，進行隔日禁食與限時進食研究，初步得到間歇性斷食可以降低心血管疾病的風險，改善體重控制、高血壓、血脂異常和糖尿病。但多數臨床試驗顯示，其效果常與總熱量攝取減少有關，長期益處與安全性仍需更多大型研究支持。

國健署則建議，每週以減輕0.5公斤為目標，則每日應減少500大卡。通常設計減重飲食女性1200-1500大卡/天、男性1500-1800 大卡/天。熱量減少愈多，體重減輕愈多，可快速獲得成就感，但過度嚴苛的節食可能讓人出現虛弱、掉髮、情緒不穩和營養欠缺，一旦解禁，食慾大開，又落入肥胖的惡性循環。

國健署認為，當我們每日熱量攝取低於1200大卡，就很難從限量的食物中滿足身體各種營養需求，而需借助綜合維他命、礦物質補充。每日低於800大卡更需小心，最好在醫護人員指導下使用極低熱量配方取代日常飲食。

