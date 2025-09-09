健康網》注射膝關節玻尿酸一定會痛嗎？ 醫揭2關鍵

目前主流的注射方式是採取觸診以徒手的方式將玻尿酸注射到關節腔內；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／楊振亞

〔健康頻道／綜合報導〕65歲的李阿姨來到診間，主述最近幾個月膝蓋開始有點不舒服，上下樓梯變得吃力，膝蓋變得又緊又僵硬，彎曲伸直時還會聽到微微的聲響。X光檢查發現李阿姨的膝蓋內側軟骨空間有輕微的磨損，超音波的檢查下也可以看到輕微的關節內積液。這些症狀和檢查結果都符合退化性關節炎的診斷。

李阿姨提到其實她之前都固定會施打關節內的玻尿酸，雖然每次打完都可以讓疼痛和僵硬的情況改善一段時間，但到了施打前，心情卻總是忐忑不安，原因是有幾次施打中和施打後的酸疼感和腫脹讓她餘悸猶存，打完後甚至必須在診間外休息一段時間才能慢慢地走路離開。

其實，李阿姨的經驗也是許多退化性關節炎患者共同的心聲：玻尿酸能改善退化性關節炎症狀，但就是怕痛。那麼，注射玻尿酸真的一定會疼痛嗎？又有什麼方法能減少這種不舒服呢？

要回答這個問題，我們就必須先解釋為什麼打玻尿酸在某些情況下會特別疼痛。目前主流的注射方式是採取觸診以徒手的方式將玻尿酸注射到關節腔內。大部分的情況下，若將針確實放在關節腔內其實通常不會有明顯痛感，也是一種很有效率的注射方式。

不過有退化性關節炎的患者往往關節腔內都會增生對痛覺十分敏感的滑囊組織，若針尖放置的位置在這些對痛覺敏感的組織內，例如：滑囊組織或脂肪墊，都很容易導致疼痛和強烈的腫脹感。

較為退化變形的關節也會使得能進針的空間變窄，讓玻尿酸無法順利進入關節腔。若病患經過病史詢問提出曾有過注射後疼痛的情形，或是視診觸診時就發現膝蓋明顯變形腫脹積水，那麼採取超音波引導的注射方式就是一種可以幫助提高治療舒適度的選擇。

對於退化性關節炎的患者而言，關節內玻尿酸是許多人採用的治療選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

超音波引導注射是一種利用超音波影像來精確引導針尖走向，將治療針劑準確注射到目標位置的技術。 根據研究，和徒手注射相比，超音波引導注射玻尿酸可以提高注射準確度並減少注射過程中疼痛的發生。這個技術還有連帶的優點：包含若檢查過程中發現有關節積液，我們就可以先將針尖引導至積液處把關節積液抽吸後再將玻尿酸注入，減少穿刺次數還能順便改善積液導致的腫脹不適。

對於退化性關節炎的患者而言，關節內玻尿酸是許多人採用的治療選擇。玻尿酸注射並不一定會痛，關鍵在於「注射的方式」與「醫師的判斷」。如果你過去曾在注射時有明顯疼痛或不良經驗，可以主動和醫師討論是否改用超音波引導方式減少疼痛的產生，讓治療過程更加舒適順暢。（作者為豐榮醫院復健科主治醫師）

