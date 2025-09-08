自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》從油雞到土雞 王必勝瘦身1年甩肉17公斤

2025/09/08 19:10

王必勝已轉戰商場，飲控+重訓+紀律下，花了1年時間削肉17公斤，且未復胖。（取自王必勝臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前衛福部次長王必勝從92公斤，至今日75公斤，花了1年的時間。他從過去連到巷口便利商店都要開車的人，到現在重訓、打高爾夫、游泳，簡直脫胎換骨，如同他在臉書上寫的，從「油淋嫰雞」變到「放山土雞」。

王必勝剛開始實施減重計畫，自己希望在3個月內達成，也就是每週減1公斤，但他事後看來，每週減1公斤是有點硬，則改設定每週減0.5公斤比較容易些。另外，他表示，「節奏」也很重要，採用先緊後鬆，趁開始的動機先衝一波看到成果，等模式和習慣建立了再緩下來。

王必勝常在臉書分享他的美食，令人食指大動，但他表示，一定要細嚼慢嚥。（取自王必勝臉書）

王必勝提到，減重首要任務就是量測體重，尤其是前期要透過頻繁的量測來確認，然後才能適時做調整。每天早晚都會量一次。體重是起伏的，同一天的差距可能會在1公斤以上。每天量測並記錄，可以看到趨勢。每週做一次結算，並調整策略或節奏。

第二個要務就是減重飲食控制，王必勝說，當然會考慮到量的減少。首先就會想到減少餐數。剛開始的3個月幾乎一天都只吃一餐（晚餐），也試過吃早、午餐但不吃晚餐，但不吃晚餐除了日子會很難過外，實際上也會遇到社交生活的障礙。後來就改為只吃早餐和晚餐。

王必勝的早餐，只吃一片吐司配黑咖啡。吐司會塗上奶油和草莓果醬。晚餐的重點是量要控制，然後飯麵等澱粉類食物少吃。由於中午沒吃，晚餐時會很餓，建議先吃原先要吃的一半，然後休息個15分鐘到半小時左右再繼續吃。

重頭戲來了！王必勝運動的種類很多，重點是運動量和持續性。最簡單實際的就是走路，走到流汗，走到一定的步數或消耗的熱量。如果不怕喘就快走或慢跑。不過，他最推薦重訓，覺得對未來高齡生活很重要的運動，建議要有專業的教練指導，比較安全也比較有效率。

王必勝的重訓也不是蓋的，他建議要找專業教練指導，比較有效率。（取自王必勝臉書）

王必勝的重訓也不是蓋的，他建議要找專業教練指導，比較有效率。（取自王必勝臉書）

瘦身日記不藏私 6要訣增肌減脂

1.擬個計畫，再按實際狀況調整。

2.開始實施後每天量體重，觀察成效。

3.只吃早餐和晚餐。早餐固定一片吐司配咖啡。晚餐照吃但減量。麵飯少吃最多只吃三分之一。以肉蛋菜為主。

4.非早晚餐時間不吃東西，避免零食和宵夜。多喝水。不喝含糖飲料。

5.吃東西慢一點，仔細品嚐所吃的東西。

6.儘量保持每天都運動，打球、重訓、走路，讓自己出汗。

