健康網》曬後外擦修復 營養師推吃回美肌7法寶

綠茶中的多酚類，如綠茶兒茶素能幫助舒緩紅腫、減少氧化；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天豔陽高照，回家才發現皮膚被曬得又紅又痛。營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」分享，曬傷不只是表面紅腫灼熱，還可能引發膠原蛋白流失、黑色素沉澱，甚至讓皮膚加速老化。想要真正修復，必須搭配「內吃營養」雙管齊下，內吃修復7大營養素包含維生素C、維生素E、Omega-3、茄紅素、花青素、β-胡蘿蔔素、多酚類（如綠茶兒茶素）。

曬傷不只是痛！恐加速老化、長斑點

陳珮淳指出，曬傷會讓膠原蛋白流失，導致肌膚彈性下降與細紋生成；同時黑色素活化，膚色變得暗沉、斑點浮現；更糟的是，大量自由基會破壞皮膚細胞，加速老化速度。

內吃修復7大營養素：淡化暗沉、舒緩發炎

她建議，曬後修復可從飲食補充關鍵營養素：

●維生素C：幫助膠原合成、淡化暗沉（奇異果、彩椒、檸檬）。

●維生素E：與維生素C搭配，抗氧化力加乘（堅果、酪梨、葵花籽）。

●Omega-3好油脂：降低發炎反應（鮭魚、核桃、奇亞籽）。

●茄紅素：抵抗紫外線氧化壓力（番茄、西瓜、紅葡萄柚）。

●花青素：維持彈性與明亮（藍莓、黑葡萄、紫地瓜）。

●β-胡蘿蔔素：修復皮膚黏膜，減少脫皮（胡蘿蔔、菠菜）。

●多酚類（綠茶兒茶素）：舒緩紅腫、減少氧化（綠茶、莓果）。

番茄所含的茄紅素，能幫助抵抗紫外線氧化壓力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

外擦降火：蘆薈＋低溫濕敷最有效

除了飲食，外部保養也不可少：

●蘆薈凝膠：快速鎮定、降溫舒緩。

●清爽型保濕乳液／凝膠：補水、避免脫皮。

●低溫濕敷：短時間降溫，但應避免冰塊直接接觸皮膚。

●物理性防曬：曬後肌膚脆弱，建議使用氧化鋅、二氧化鈦等成分。

●避免酒精或酸類保養：避免刺激，否則會延緩修復。

營養師提醒：曬後修復要「雙保險」

「曬後修復不是一招取勝，而是外擦降火＋內吃修護的雙保險！」陳珮淳強調，唯有內外並進，才能真正幫助肌膚恢復健康、避免暗沉老化。

