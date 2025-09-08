自由電子報
晴時多雲

健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》超加工食品害肥胖、糖尿病！ 「NOVA」分類來解密

2025/09/08 20:10

泡麵製作過程加入許多人工添加物，為超加工食品；圖為示意圖。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道日常生活中隨手可得的泡麵、糖果、洋芋片，其實都屬於「超加工食品」嗎？翰醫堂中醫診所醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所發文提醒，這類食品雖然方便又美味，但長期過量攝取，恐怕會增加肥胖、糖尿病與慢性病的風險。而NOVA食品分類（Nova food classification）將食物分為4大類：未加工/最低度加工食物、烹飪用加工原料、加工食品、超加工食品，建議民眾多加留意與篩選。

什麼是超加工食品？

●成分異常：含人工香料、色素、乳化劑、甜味劑等家中少見原料。

●外觀變形：食材已經看不出原始樣貌。

●目的明確：延長保存、提升口感、降低成本。

●常見例子：泡麵、糖果、洋芋片、熱狗、香腸、各式零食。

洋芋片為常見的超加工食品；圖為示意圖。（圖取自freepik）

NOVA食品分類系統大解密

NOVA由聯合國糧農組織（FAO）與泛美衛生組織（PAHO）驗證，並成為巴西飲食指南的基礎，將食物分為4大類：

●未加工/最低度加工食物：新鮮蔬果、全穀、雞蛋、豆類。

●烹飪用加工原料：鹽、糖、植物油。

●加工食品：起司、醃漬蔬菜、罐頭魚。

●超加工食品：多種工業配方組成，含人工添加物。

曾柏翰提醒，適量吃超加工食品並非絕對禁忌，但若長期依賴，將大幅提高肥胖、糖尿病與心血管疾病風險。想要真正保養身體，最好的方法就是─少吃零食、回歸天然原型食物。

