健康網》太熱「傷腦筋」 醫：腦當機恐認知混亂、情緒失控

高溫傷腦，會導致易怒、焦躁，甚至增加衝動與暴力風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天炎熱的高溫，除了滿身大汗、心浮氣躁，你是不是也覺得腦袋轉不動、甚至記憶力直直下滑？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」發文提醒，高溫不只讓人覺得不舒服，還可能直接「傷腦筋」，造成腦部中暑，實質影響大腦功能與情緒穩定，降低專注力、判斷力，甚至引發情緒與行為異常。

高溫真的會傷腦

●腦部即時受損：注意力、記憶力、判斷力下降，嚴重時恐出現譫妄、語無倫次。

●情緒與行為失衡：神經傳導受阻，導致易怒、焦躁，甚至增加衝動與暴力風險。

●長期風險升高：若長期處於高溫環境，語言能力、反應速度與執行力恐全面下滑。

工地工人等高溫作業者，要特別留意腦中暑情況；圖為情境照。（圖取自freepik）

這些族群特別危險

●高齡長者：散熱及腦血流調節力下降。

●幼童：體溫調節系統尚未成熟。

●慢性病患者：如高血壓、糖尿病、心血管疾病患者。

●高溫作業者：外送員、工地工人、無冷氣室內工作者。

出現頭痛、語無倫次、神智不清等症狀時，恐已是腦部受損警訊，必須立即送醫！楊聰財呼籲，夏季高溫不容小覷，保持涼爽、補充水分並避免長時間曝曬，才是守護腦部健康的關鍵。

