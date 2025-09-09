限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》太熱「傷腦筋」 醫：腦當機恐認知混亂、情緒失控
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天炎熱的高溫，除了滿身大汗、心浮氣躁，你是不是也覺得腦袋轉不動、甚至記憶力直直下滑？楊聰才診所院長楊聰財在臉書專頁「楊聰才診所」發文提醒，高溫不只讓人覺得不舒服，還可能直接「傷腦筋」，造成腦部中暑，實質影響大腦功能與情緒穩定，降低專注力、判斷力，甚至引發情緒與行為異常。
高溫真的會傷腦
●腦部即時受損：注意力、記憶力、判斷力下降，嚴重時恐出現譫妄、語無倫次。
請繼續往下閱讀...
●情緒與行為失衡：神經傳導受阻，導致易怒、焦躁，甚至增加衝動與暴力風險。
●長期風險升高：若長期處於高溫環境，語言能力、反應速度與執行力恐全面下滑。
這些族群特別危險
●高齡長者：散熱及腦血流調節力下降。
●幼童：體溫調節系統尚未成熟。
●慢性病患者：如高血壓、糖尿病、心血管疾病患者。
●高溫作業者：外送員、工地工人、無冷氣室內工作者。
出現頭痛、語無倫次、神智不清等症狀時，恐已是腦部受損警訊，必須立即送醫！楊聰財呼籲，夏季高溫不容小覷，保持涼爽、補充水分並避免長時間曝曬，才是守護腦部健康的關鍵。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應