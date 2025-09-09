自由電子報
健康網》搶救熊貓眼&眼袋 4類型「吃」出保養力

2025/09/09 18:10

勞累型的黑眼圈或眼袋，可以吃葡萄來改善眼部疲勞；圖為示意圖。（圖取自freepik）

勞累型的黑眼圈或眼袋，可以吃葡萄來改善眼部疲勞；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早晨一照鏡子，黑眼圈和眼袋讓人瞬間心情低落？營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」提醒，黑眼圈與眼袋成因不只一種，若想改善「熊貓眼」，必須先找出問題來源，再從飲食與生活習慣雙管齊下。勞累型可多吃葡萄、藍莓等食物，補充花青素與葉黃素；過敏型可吃木耳、泡菜等富含益生菌的食物；老化型則需補充奇異果、芭樂等維生素C；眼袋浮腫者應多吃蘆筍、地瓜葉等含鉀食物，有助於排除水腫。

黑眼圈、眼袋4大類型

●勞累型（青色）：睡眠不足、壓力大、血液循環差。

●過敏型（棕色）：色素沉澱、過敏、長期揉眼。

●老化型（黑色）：膠原蛋白流失、眼周老化。

●眼袋浮腫：鹽分攝取過多、水腫體質、遺傳。

怎麼吃才能改善

●勞累型：多吃葡萄、藍莓、胡蘿蔔、南瓜、玉米，補充花青素、葉黃素。

●過敏型：補充纖維＆益生菌，如木耳、泡菜、優格，有助減少發炎水腫。

●老化型：奇異果、芭樂、青花菜補充維生素C，幫助膠原蛋白生成。

●眼袋浮腫：多吃蘆筍、地瓜葉等含鉀食物，促進電解質平衡。

藍莓富含花青素、葉黃素，可改善青色黑眼圈；圖為示意圖。（圖取自freepik）

藍莓富含花青素、葉黃素，可改善青色黑眼圈；圖為示意圖。（圖取自freepik）

日常保養8招必學

1. 早睡早起：晚上10:30～11:00前睡覺最養肝腎。

2. 控鈉飲食：少鹽少酒，避免水腫。

3. 冰敷＋按摩：早上冰敷3～5分鐘搭配淋巴按摩。

4. 聰明選眼霜：挑咖啡因、小分子胜肽、維生素C/K成分。

5. 別揉眼＆減少熬夜：避免加速黑眼圈惡化。

6. 每天運動30分鐘：快走、瑜伽都能促進循環。

7. 做好防曬：防止紫外線讓眼周加速老化。

8. 必要時就醫：嚴重眼袋應尋求專業醫師協助。

高敏敏強調，黑眼圈和眼袋不能只靠化妝遮掩，必須從內到外全面改善，養成良好作息、聰明飲食，再搭配外在保養，才能真正讓眼神回復明亮神采。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

