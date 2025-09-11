自由電子報
晴時多雲

健康網》逆轉減重卡關調代謝 營養師曝3促進關鍵

2025/09/11 14:23

健康網》逆轉減重卡關調代謝 營養師曝3促進關鍵

營養師薛曉晶說，蛋白質不僅是維持肌肉的原料，更能提高食物熱效應，讓身體在消化過程中消耗更多熱量；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕是不是常常覺得自己喝水都會胖，朋友大吃大喝卻沒事？或是每次減肥都卡關、反彈，越吃越少反而越胖？營養師薛曉晶表示，近年科學研究顯示，減重關鍵已不在於少吃多動，而是調整代謝。建議日常可從攝取足夠蛋白質、進行阻力訓練、優化胰島素敏感性等3個層面著手，有助告別溜溜球效應與復胖。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，減重別再怪自己沒毅力，因為真正的問題可能出在你的「代謝」。近年科學研究便顛覆了傳統減重觀念，指出減重關鍵早已不是「少吃多動」，而是「調整代謝」。長期錯誤的飲食方式，反而會讓身體進入「節能模式」，導致代謝變慢，讓人更容易復胖，以致許多人越努力越瘦卻不下來。

薛曉晶提及，想要真正告別溜溜球效應、有效燃脂、提升代謝，不能只靠節食，而是應從以下3層面開始執行，養回好代謝：

攝取足夠蛋白質：蛋白質不僅是維持肌肉的原料，更能提高「食物熱效應」（TEF），讓身體在消化過程中消耗更多熱量。建議每公斤體重攝取1.2-1.5g蛋白質，並選擇優質來源，如雞胸肉、豆腐、魚、蛋、希臘優格等。

進行阻力訓練：肌肉是最耗能的組織之一，越多肌肉代表基礎代謝越高；建議每週至少進行2-3次深蹲、硬舉、臥推等多關節訓練。

優化胰島素敏感性：胰島素阻抗會讓脂肪囤積效率提高，即使熱量控制得宜，也無法有效燃脂。採行高纖飲食、攝取Omega-3脂肪酸與低GI碳水（如糙米、地瓜）等，都有助於改善胰島素功能。

此外，薛曉晶補充，根據《Obesity（Silver Spring）》於2011年的研究顯示，原本胰島素阻抗程度較高的女性，經過運動介入後，減重效果反而更佳。這說明提升胰島素敏感性，有助於大幅改善減脂困境。

健康網》逆轉減重卡關調代謝 營養師曝3促進關鍵

營養師薛曉晶表示，肌肉是最耗能的組織之一，越多肌肉代表基礎代謝越高；建議每週至少進行2-3次深蹲等多關節訓練；情境照。（圖取自freepik）

