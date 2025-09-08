自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高雄登革熱控制關鍵期 羅一鈞：勿掉以輕心

2025/09/08 17:02

疾管署代理署長羅一鈞今（8）日南下高雄，實地視察環境整頓及登革熱防治作業情形。（疾管署提供）

疾管署代理署長羅一鈞今（8）日南下高雄，實地視察環境整頓及登革熱防治作業情形。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕近期高雄市發生本土登革熱群聚疫情，迄今累計12例個案，相關防治工作已持續進行。疾管署代理署長羅一鈞今（8）日南下高雄，實地視察環境整頓及登革熱防治作業情形，隨後拜會高雄市長陳其邁，針對登革熱疫情防治策略交換意見及提供建議，且羅一鈞強調，目前仍是高雄市疫情控制關鍵期，切勿掉以輕心。

羅一鈞指出，目前為高雄市登革熱疫情控制的關鍵期，在高雄積極防疫措施下，本土群聚仍維持累計12例，截至9月7日，近6日無新增病例，疾管署將持續協調中央部會督導轄管場域加強落實環境維護管理，疾管署高屏區管制中心同仁也將持續加強高雄市疫情熱區巡察，中央及地方共同合作，控制登革熱疫情。

此外，羅一鈞呼籲，現仍為登革熱流行季節，各地氣溫偏高且間歇降雨，氣候條件適合病媒蚊生長，而登革熱的流行與居家內外環境狀況息息相關，只要環境中沒有孳生源，就不會有登革熱。

疾管署則提醒，民眾務必落實積水容器「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外、工作場域等地之孳生源，及配合政府防治工作，以降低病媒蚊密度；進行戶外活動時，務必做好防蚊措施，應穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。

另若民眾如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史；也請醫師適時使用NS1快速診斷試劑，登革熱病患居家仍須留意防蚊，並特別留意是否出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象。

