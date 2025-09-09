健康網》瘋狂運動卻沒瘦還狂掉髮 醫解析原因

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，有過度訓練症候群的人，身體會關閉重要功能，使免疫力低下、皮質醇濃度降低、生殖系統進入冬眠狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人每天瘋狂運動不但沒有瘦，還變得常感冒、掉頭髮。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片指出，他們就是因為過度運動而得了「過度訓練症候群」，造成自身免疫下降、皮質醇濃度低下、生殖系統紊亂。

蕭捷健表示，當人們執行極致的過度訓練，像是每天消耗6000卡的環法自行車選手，運動量比非洲原住民還大，會導致身體關閉重要功能，影響到免疫及生殖系統、皮質醇濃度：

●免疫系統被過度壓抑：使人們更常生病，需要更多時間來恢復身體健康。

●早上皮質醇濃度降低：讓人一直處於很疲勞的狀態。

蕭捷健補充，過度訓練會促使身體產生壓力荷爾蒙，尤其是「皮質醇」。皮質醇不平衡會導致情緒不穩定、易怒、注意力不集中、失眠，甚至食慾增加。

他說，皮質醇能增加人們在危機中存活的機率，好比祖先遇到災難時，能夠進入「逃跑模式」，到達一個能讓身心舒坦，覺得安全的地方，增加力量，減少代謝，提高儲存食物能量的效率。

●生殖系統進入冬眠狀態：月經不規律、精子數量下降，甚至睪固酮還會下降，導致肌肉流失；但有些人在面臨極端環境時，性慾會增加，因為身體會感受到死亡，就會想要傳遞DNA。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，有些人在面臨極端環境時性慾會增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健提到，有些人為了想要速效減重，會大量運動，忽略身體可承受的強度。他提醒，以下4件事情在減重時期應避免：

●跳過休息日：重量訓練會損傷肌肉纖維，肌肉會在休息期間（至少24小時）癒合和重建；如果沒有足夠的時間來恢復，肌肉就無法成長。長遠來看，會導致慢性壓力、代謝失衡。

●過多有氧、太少肌力訓練：慢跑半小時可以燃燒200-300卡的熱量，其中只有大約50-70%是脂肪（根據心跳速度）。也就是說，有氧半小時僅燃燒約100卡的脂肪，還不如少吃半碗飯呢！

●運動模式一成不變：肌肉通常會在6-8週內適應鍛煉模式，如果不做改變，一旦肌肉訓練進入舒適圈，我們可能就會陷入停滯期。比方說有些人會只跑步，或只做幾種固定動作的肌力訓練，與其只做單一類型運動，不如嘗試各個肌群的動作，甚至可以偶爾來個高強度間歇，刺激肌肉生長。

●運動前不吃澱粉：減重期間有時候可以來個爆糖日+運動日，隔天接低碳休息日，很有可能幫助我們打破停滯期。

