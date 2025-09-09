自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘋狂運動卻沒瘦還狂掉髮 醫解析原因

2025/09/09 10:59

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，有過度訓練症候群的人，身體會關閉重要功能，使免疫力低下、皮質醇濃度降低、生殖系統進入冬眠狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，有過度訓練症候群的人，身體會關閉重要功能，使免疫力低下、皮質醇濃度降低、生殖系統進入冬眠狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人每天瘋狂運動不但沒有瘦，還變得常感冒、掉頭髮。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片指出，他們就是因為過度運動而得了「過度訓練症候群」，造成自身免疫下降、皮質醇濃度低下、生殖系統紊亂。

蕭捷健表示，當人們執行極致的過度訓練，像是每天消耗6000卡的環法自行車選手，運動量比非洲原住民還大，會導致身體關閉重要功能，影響到免疫及生殖系統、皮質醇濃度：

●免疫系統被過度壓抑：使人們更常生病，需要更多時間來恢復身體健康。

●早上皮質醇濃度降低：讓人一直處於很疲勞的狀態。

蕭捷健補充，過度訓練會促使身體產生壓力荷爾蒙，尤其是「皮質醇」。皮質醇不平衡會導致情緒不穩定、易怒、注意力不集中、失眠，甚至食慾增加。

他說，皮質醇能增加人們在危機中存活的機率，好比祖先遇到災難時，能夠進入「逃跑模式」，到達一個能讓身心舒坦，覺得安全的地方，增加力量，減少代謝，提高儲存食物能量的效率。

●生殖系統進入冬眠狀態：月經不規律、精子數量下降，甚至睪固酮還會下降，導致肌肉流失；但有些人在面臨極端環境時，性慾會增加，因為身體會感受到死亡，就會想要傳遞DNA。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，有些人在面臨極端環境時性慾會增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，有些人在面臨極端環境時性慾會增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健提到，有些人為了想要速效減重，會大量運動，忽略身體可承受的強度。他提醒，以下4件事情在減重時期應避免：

●跳過休息日：重量訓練會損傷肌肉纖維，肌肉會在休息期間（至少24小時）癒合和重建；如果沒有足夠的時間來恢復，肌肉就無法成長。長遠來看，會導致慢性壓力、代謝失衡。

●過多有氧、太少肌力訓練：慢跑半小時可以燃燒200-300卡的熱量，其中只有大約50-70%是脂肪（根據心跳速度）。也就是說，有氧半小時僅燃燒約100卡的脂肪，還不如少吃半碗飯呢！

●運動模式一成不變：肌肉通常會在6-8週內適應鍛煉模式，如果不做改變，一旦肌肉訓練進入舒適圈，我們可能就會陷入停滯期。比方說有些人會只跑步，或只做幾種固定動作的肌力訓練，與其只做單一類型運動，不如嘗試各個肌群的動作，甚至可以偶爾來個高強度間歇，刺激肌肉生長。

●運動前不吃澱粉：減重期間有時候可以來個爆糖日+運動日，隔天接低碳休息日，很有可能幫助我們打破停滯期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中