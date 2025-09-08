7旬婦左腿突腫脹 竟是髂靜脈壓迫症候群作祟

曹姓婦人因「髂靜脈壓迫症候群」血管完全堵塞（左圖黃圈處）；經置放支架後血流恢復暢通（右圖黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕70歲曹姓婦人因車禍受傷到醫院做復健，左大腿及小腿突然腫脹，一度吃抗凝血劑藥物有改善，但1個月後又復發，經檢查後發現是動脈壓到靜脈，診斷是「髂靜脈壓迫症候群」，最嚴重時恐引發肺栓塞死亡，醫師與家屬討論後採用微創靜脈支架手術，讓婦人左腿消腫繼續復健，順利解除一場可能致命的危機。

仁愛長庚合作聯盟醫院心臟內科醫師王美英表示，髂靜脈位於髂動脈和脊椎骨之間，髂靜脈因為受壓而引起的下肢靜脈回流障礙，即是「髂靜脈壓迫症候群」。臨床上常見的症狀是下肢急劇腫脹、疼痛和走路困難，還有可能合併左下肢靜脈曲張等。髂靜脈壓迫有可能發生在單腳或雙腳，若未即時治療可能會發生深層靜脈栓塞、肺栓塞等併發症。

請繼續往下閱讀...

王美英指出，「髂靜脈壓迫症候群」好發於20至50歲女性，或是久坐的上班族，女性發生率較高，原因可能是骨盆腔結構和生理週期變化等。可透過電腦斷層與核磁共振檢查作為診斷的重要依據，針對無症狀或症狀輕微的病人可給予保守治療，例如抬高患肢、避免長時間臥床或坐著，以及口服藥物等。

王美英表示，治療「髂靜脈壓迫症候群」的傳統手術包括：髂靜脈切開成形術或襯墊減壓術，雖然手術方式很多，但大部分手術療效有限。目前球囊擴張和支架植入方式具有傷口小、操作簡便的優點，手術中利用血管內超音波確認靜脈壓迫的位置，決定支架長度和大小，再利用氣球導管進行漸進式靜脈管腔擴張，最後在總髂靜脈置放自膨式靜脈支架。

王美英提醒，民眾若要預防「髂靜脈壓迫症候群」，平時應該加強核心運動、避免久坐、臥和適時補充水分。其造成的下肢靜脈高壓初期大多沒有症狀，如果民眾下肢出現不對稱腫痛或是走路不順的情形，建議儘快尋求專業醫師評估檢查，早期發現早期治療，以免發生相關的併發症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法