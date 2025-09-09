自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大啖龍眼正當時 營養師點名這吃法不怕高GI

2025/09/09 10:19

營養師黃雅鈺表示，龍眼相對於其他常見水果而言，甜度較高且膳食纖維較低，故屬於高GI的水果。（資料照）

營養師黃雅鈺表示，龍眼相對於其他常見水果而言，甜度較高且膳食纖維較低，故屬於高GI的水果。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序入秋正值龍眼產季，香甜多汁的果實，經常讓人一顆接一顆停不下來。營養師黃雅鈺表示，龍眼為高鉀水果，而鉀離子也是人體新陳代謝很重要的一種電解質。不過，須注意相對於其他常見水果而言，龍眼甜度較高，且膳食纖維較低，故屬於高升糖指數的水果。因此，攝取時須特別注意份量，並建議適量分散於各餐攝取，才不會造成血糖波動過大。

1份龍眼水果=約13顆

黃雅鈺於臉書專頁「營養師Couple食記」發文分享，最近為龍眼產季，許多個案都聊到因為太好吃，常常不小心就吃過量。她並說，所謂一份水果含有15公克碳水化合物，熱量是60大卡。以龍眼為例，大約一般大小13顆就是一份，若是大顆一點的龍眼，大約是10顆左右，也就是裝到小瓷碗裡約6-8分滿的份量。

黃雅鈺進一步說明，顆粒狀的龍眼，與其他類似顆粒狀的水果相較營養成分，膳食纖維（每100公克含量）是龍眼1.8公克＞荔枝0.8公克＞葡萄0.2公克；鉀離子（每100公克含量）則是龍眼282毫克＞荔枝185毫克＞葡萄122毫克。由此可見，龍眼的膳食纖維稍微高一些，而鉀離子含量相對豐富，屬於高鉀水果。而鉀離子是人體新陳代謝很重要的一種電解質，也與肌肉、血管功能調節密切相關。

甜度高、纖維低攝取須留意

黃雅鈺並解釋，所謂升糖指數（Glycemic index，GI），是指食物對增加血糖快慢的影響力。以食用100公克葡萄糖後，2小時內的血糖增加值為基準（GI值=100），吃某食物血糖增加值與基準相較得到的數值，即為此食物的升糖指數。GI值雖並不是絕對的指標，仍需考慮個體差異，但還是可以作為一個參考。

另，黃雅鈺說明，簡單來說，低升糖指數的食物，通常膳食纖維含量比較高，吃下去比較有飽足感，血糖波動也較小。談到升糖指數（GI），也要來看一下龍眼的膳食纖維（每100克含量），若與芭樂、奇異果相較，芭樂3.5公克＞奇異果2.7公克＞龍眼1.8公克。因龍眼相對於其他常見水果而言，甜度較高且膳食纖維較低，故屬於高GI的水果，GI值約70。

黃雅鈺並再次強調，高GI水果不是不能吃，重點在於須特別注意份量，或是應注意適量分散安排於各個餐次攝取。

