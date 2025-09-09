自由電子報
健康網》8飲食防失智 營養師：魚類、蔬菜、莓果是關鍵

2025/09/09 12:57

營養師劉怡里分享，桑葚、草莓等富含植化素的莓果類水果有助於腦部抗氧化，預防失智；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著國人越來越長壽，失智議題也成為社會普遍關心的健康問題。營養師劉怡里於臉書專頁發影片文章表示，預防失智可以攝取3種食物，含Omega-3脂肪酸的鯖魚、鮭魚、堅果類；地瓜葉、空心菜等高纖、礦物質豐富的綠色蔬菜；以及桑葚、草莓等富含植化素的莓果類水果。

劉怡里分享，地中海飲食和麥得飲食是著名的預防失智症飲食，它們有很多共同的健康原則，如澱粉建議吃全榖雜糧類；蛋白質以豆魚類、家禽類為主，降低動物性肉類來源；每天最好都適量補充堅果；減少危險食物攝取及蔬果量足夠。另外，控制好體重、預防三高也可以降低失智症的風險。

劉怡里指出，想有效預防失智，攝取好油如Omega-3脂肪酸很重要，另外，補足蔬菜和水果也很關鍵。她建議，每人每天需攝取基本的3份蔬菜加2份水果，其中，1份蔬菜需是深綠色、1份水果需為莓果類。料理時，蔬菜以低溫少油炒或汆燙，再淋植物油為佳；水果則注意不要打成果汁，避免過量。她推薦以下8種食物供民眾參考：

Omega-3脂肪酸 保養大腦

●1日1餐手掌大的魚：小型深海魚尤佳，含有豐富的Omega-3脂肪酸，可以幫助神經系統緊密連接，使神經傳遞更加順暢。食物來源像是鯖魚、鮭魚、秋刀魚、虱目魚，都是很好的選擇。

●堅果類：若是不吃魚的人，可以選擇堅果類食物來補足Omega-3脂肪酸，每天吃一點，有益於腦部保養。

營養師劉怡里指出，虱目魚含有Omega-3脂肪酸，有助於神經系統緊密連接、傳遞訊息更加順暢。（資料照）

綠色蔬菜 維持血管健康

●地瓜葉：富含纖維，有助降血脂、控制血糖；水溶性維生素C還能幫助膽固醇代謝；維生素A及胡蘿蔔素可以提高血管抗氧化能力；鐵、鉀等礦物質含量也高，是高度營養護腦的平民蔬菜。

●空心菜：礦物質鈣、鉀、鎂豐富，是地中海飲食中的重要特色，可以降低三高及失智症的風險；加上維生素A豐富，可以提升免疫力，加強腦部抵抗自由基。

●菠菜：富含維生素A、E、鈣、鎂、鉀；另外，葉酸含量特別高，助血管修復、促進血液循環，能預防血管性失智的風險。

莓果類 抗氧化、增記憶力

●桑葚：富含抗發炎、抗氧化的植化素，尤其花青素可以保護腦部、加強傳達能力；不過，花青素易受熱破壞，建議不要加熱，才能吃到豐富的營養。維生素E也可以加強體內抗氧化力，預防腦部提早老化。

●草莓：富含菸鹼酸、葉酸和維生素C，能加強血管健康；植化素中的花青素和阿魏酸有助於腦部抗氧化，起到保護作用。

●藍莓：含豐富的花青素、類黃酮素，是護血管的好幫手，有助腦部記憶力及學習力的提升。

