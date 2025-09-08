健康網》台大名醫曝岳母被「託夢」 原來過世親人仍默默守護

台大婦產科名醫施景中分享「先人託夢」的故事，仙逝的丈人入夢，解答了岳母水費太高的解決方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在正值農曆7月，你相信過世親人會「託夢」嗎？台大婦產科名醫施景中今天在臉書分享了耐人尋味的故事。他的岳母台南老家，每次水費都要繳1500多元，可是明明很少在台南，怎麼可能會有那麼高的水費？他岳母多次請水電師傅到家中追查，1年來也沒有查出問題，直到他仙逝的丈人入夢，終於找到解方。

施景中在臉書專頁「Jin-Chung Shih」發文說，岳母家裡水費每次都要繳1500多，但是她常常在台北，如果在台南，也只有1個人在用水，怎麼樣也不可能用到這麼多水。幾天前他仙逝的丈人託夢跟岳母說，「去找某某人來看吧」。（某某人是當初改建房子的設計師，房子已經改建20-30年以上，已經很久沒聯絡）。

施景中表示，設計師來了之後，很快發現問題出在什麼地方，也順利地解決了問題。「你可能不相信這種事，但是它就是發生了」，而且是親人親口所說的事。

聽完了岳母的這件事，讓施景中相信靈魂不滅。他表示，雖然佛教不講靈魂，但是他可能會用另外一種形式存在。然後過世的親人，雖然你看不到，但有的一樣會在你身旁守護著。

