新北早療資源中心深入偏區玩「家家酒」 藉遊戲篩檢發展遲緩兒
〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市第6區早期療育社區資源中心昨到雙溪區上林市民活動中心，舉辦「正向教養：從玩具看孩子的生活」活動，邀請有早療需求的幼童家庭與民眾參與，透過遊戲，篩檢疑似發展遲緩的兒童。新北市社會局兒童托育科長陳麗雲今表示，0至6歲是早療的黃金期，盼藉早期療育，讓孩子更健康快樂地成長。
社會局委由大愛關懷協會辦理第6區早期療育社區資源中心，服務範圍含新店、深坑、石碇、平溪、雙溪及貢寮區，此次活動結合心理諮商師陳姿璇、中華民國遊戲協會創辦人林君英，以及職能治療師陳炫希，透過扮家家酒遊戲和玩具，觀察孩子的反應，包括雙溪、石碇、貢寮區都有家長帶孩子參加。
1位照顧自閉症孫子的阿嬤指出，過去得從雙溪搭火車帶孩子到醫院做療育，相當耗時，她感謝中心治療師每週到雙溪定點服務，孫子過動的現象，現已慢慢改善；雙溪區上林里長簡德福表示，偏區資源匱乏，盼社會局持續投入資源，推展活動。
「玩具也是增進親子情感的重要媒介。」林君英表示，孩子選擇的玩具，顯現他們的生活經驗與環境脈絡，像雙溪區的孩子因生活中常見火車，因此選擇玩具時，多偏好軌道車，大人透過玩具，可更貼近孩子的內心世界，進一步發掘他們的需求與潛能。
陳姿璇提醒，家長可多用「鼓勵」方式，嘗試從日常生活中看見孩子優點，學習讚美孩子，例如「你這樣做很棒哦！」、「沒關係，這次有進步哦。」孩子在正向教養下，會有意想不到的效果。
