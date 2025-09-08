撞擊運動影響腦健康 橄欖球員晚年失智風險高

研究發現參加高水準橄欖球比賽，與罹患失智症風險增加之間存在關聯。圖為示意圖。（美聯社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭大學研究人員近日發現，參加高水準橄欖球比賽與罹患失智症風險增加之間存在關聯。該大學1項新研究指出，在紐西蘭參加高水平橄欖球比賽的男性，晚年患阿茲海默症或其他失智症的可能性比一般人群高出22%。

根據每日科技（SciTechDaily）報導，這項研究由奧克蘭大學藝術與教育學院COMPASS研究中心高級講師德索薩（Stephanie D’Souza）博士和紐西蘭橄欖球協會夸里（Ken Quarrie）博士共同領導。

請繼續往下閱讀...

為探討橄欖球長期影響，研究團隊分析1950年至2000年間參加過省級或更高級別橄欖球比賽的近1.3萬名男性健康記錄，並將他們的結果與240萬名年齡、種族和出生地相同的紐西蘭男性進行比較。

在為期35年的追蹤期內（1988年至2023年），一般人群中每1000人中約有52人被診斷出患有或死於神經退化性疾病。但該研究主要作者、博士生安斯（Francesca Anns）表示，在退休橄欖球運動員中，這一數字上升至每1000人中有65人。

安斯說，國際或職業橄欖球球員患上失智症風險高於普通人群。越是參與高水平的比賽，患上失智症風險越高。安斯補充，分析顯示後衛球員比前鋒球員風險更大，且後衛球員比賽時間越長或參加比賽越多，風險也就越大，而前鋒球員沒有這種跡象。

共同首席研究員德索薩表示，該研究進一步證明了碰撞性運動與晚年大腦健康風險之間存在關聯，而這種關聯被認為是頭部受到撞擊所造成。

德索薩指出，該研究結果與美國、蘇格蘭和義大利對其他碰撞運動的研究結果一致。雖該研究無法證明因果關係，但多項研究的一致結果強化大腦健康風險與撞擊相關的結論。

德索薩說，在該研究中參加國際或職業比賽的運動員風險，高於僅在省級比賽中比賽的運動員，而後衛風險則隨著比賽年限和比賽場次的增加而提升。這些結果表明，運動強度越大、比賽時間越長，風險就越高。

德索薩表示，位置（前鋒、後衛）差異所顯示的不同結果代表，撞擊性質（撞的方式、力道、角度）與頭部撞擊次數可能同樣重要。雖然前鋒頭部撞擊次數較多，但後衛撞擊可能更劇烈、集中。

該研究團隊建議碰撞性運動組織者，限制運動員頭部撞擊，並主動處理疑似腦震盪情況，同時繼續公開討論參與橄欖球等運動的益處和風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法