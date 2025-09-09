自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》營養師揭6大類養出好膚質 4組合還能顧腸道

2025/09/09 08:25

營養師高敏敏指出，均衡攝取6大類食物，就能由內而外養出好膚質；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏指出，均衡攝取6大類食物，就能由內而外養出好膚質；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你的肌膚常常乾癢又容易泛紅嗎？營養師高敏敏在臉書專頁發文分享，想要由內而外養出好膚質，均衡攝取6大類食物就能幫上忙。另外，她也列出4種能幫助膚況穩定的營養素，如蛋白質+維生素C，促進膠原蛋白合成、Omega-3+維生素E，幫助保濕、纖維+益生菌，維持好膚質、植化素+抗氧化物，改善暗沉。

6大類食物搭配法

●堅果種子類（每餐1茶匙）

維生素E可抗氧化、減少紫外線造成的自由基傷害；優質油脂與Omega脂肪酸，幫助維持肌膚屏障，保持滋潤；鋅、硒 有助於痘痘修復、增強皮膚保護力。

●蔬菜類（比1個拳頭多一點）

各色蔬菜都要吃，至少1/3要是深綠色蔬菜。含有維生素C、β-胡蘿蔔素、植化素，能促膠原蛋白生成，增強抗氧化力；深綠色蔬菜如菠菜、青江菜含葉黃素，能保護皮膚、避免老化；菇類、海藻含多醣體、礦物質，可幫助肌膚保水與保護力平衡。

●豆魚蛋肉類（每餐1掌心）

蛋白質提供合成膠原蛋白、彈力蛋白的原料，維持皮膚結構；魚類（尤其深海魚）富含Omega-3，能抗發炎、改善濕疹與乾燥；蛋黃含膽鹼與維生素D ，可支持細胞修復。

●全穀雜糧類（跟蔬菜一樣多）

少吃精製澱粉，改以至少1/3全穀類取代。含有維生素B，可促能量代謝，幫助皮膚修復；膳食纖維有助於維持腸道菌相健康，減少肌膚發炎、過敏；鎂、鋅可穩定膚況，改善乾燥與敏感。

●乳品類（每天早晚1杯奶）

可選擇無糖優格或優酪乳，素食者也能以豆製品補充。鈣質可幫助細胞修復與肌膚屏障穩定；乳清蛋白有助於組織修復與膠原生成；益生菌或發酵乳，則能維持腸道健康，間接改善肌膚發炎。

●水果類（每餐1拳頭）

維生素C有助膠原蛋白合成，提升肌膚彈性；多酚與抗氧化物可抵抗自由基，延緩老化；鉀元素維持水分平衡，能減少浮腫，使肌膚更緊緻。

營養師高敏敏分享，水果含有維生素C、多酚、鉀，能幫助肌膚提升彈性、抗老、緊緻；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏分享，水果含有維生素C、多酚、鉀，能幫助肌膚提升彈性、抗老、緊緻；示意圖。（圖取自freepik）

腸道顧得好 透亮膚質自然到

●蛋白質+維生素C：幫助膠原蛋白合成。

●Omega-3+維生素E：抗發炎、保濕。

●纖維+益生菌：腸道健康帶來好膚質。

●植化素+抗氧化物：延緩老化、改善暗沉。

高敏敏提醒，保養肌膚其實不需要追求昂貴或稀有的食材，日常的堅果、蔬菜、牛奶與水果就能幫助修護肌膚，小小改變也能讓身體慢慢不再發炎，每天多一點努力，健康美麗自然跟著來。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

