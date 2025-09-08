搶救偏鄉學生齲齒問題 竹縣今起結合醫界進行口腔義診

新竹縣政府跟醫療業者合作，推動搶救偏鄉學生蛀牙大作戰的義診。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石、五峰、以及橫山3處偏鄉的國中小學生，齲齒率高於全縣平均，但複檢治療率又低於全縣平均值，所以縣府衛生、教育單位今起跟「星醫美學集團」旗下的科科生醫公司董事長黃俊榮、適采牙醫診所院長彭彩華合作，由適采牙醫派出醫護團隊下鄉替前述3鄉12校、70名有這方面困擾的學生們免費義診，推動口腔保健、搶救蛀牙。

副縣長陳見賢說，每學期開學學校都會幫學生進行基礎健康檢查，其中齲齒部分，尖石、五峰以及橫山的國中小學生齲齒率比全縣平均值高，而發現齲齒後請家長帶去診所複檢的未治療率，尖石高達59.92%、五峰61.54%、橫山鄉也有51.22%，這可能跟原鄉和偏鄉的醫療院所比較缺乏有關，所以縣府教育局、衛生局才會啟動這次跟業界的合作，完全免費嘉惠這3鄉12所學校共70名學子。

請繼續往下閱讀...

新竹縣副縣長陳見賢說，尖石五峰橫山3處偏鄉中小學生的齲齒率高於全縣平均，複檢率卻又低於全縣平均。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員張良印說，偏鄉的孩子們真的不知道要去哪裡看牙齒，特別是看牙醫還得先預約，但是大家都知道牙齒說痛就痛，讓很多家長很苦惱。

黃俊榮說，古代看一隻馬好壞都是從牙齒看起，其實人也一樣，因為現在有很多文獻研究發現，像是：心血管疾病都跟牙周病有相關；老人失智症也跟我們的咀嚼功能有關，所以更需要從小就做起、教年輕孩子好好保護牙齒。

縣府教育局長楊郡慈說，這個口腔照護跟義診活動就從今天起展開，陸續前進尖石、五峰、以及橫山，推動系列的免費口腔檢查與健康促進義診。

新竹縣副縣長陳見賢（左2）頒發感謝狀給投入偏鄉口腔保健的適采牙醫院長彭彩華等人。（記者黃美珠攝）

科科生醫公司董事長黃俊榮說，現在很多文獻研究，很多文明病都跟牙齒健康有關。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府跟醫療業者合作，讓偏鄉學生蛀牙問題得到解決。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法