自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》中國瀋陽師大逾2千學生上吐下瀉 防諾羅餐前勤洗手

2025/09/08 12:56

中國瀋陽師範大學爆發諾羅病毒污染，衛福部食藥署網站衛教資料指出，在如廁後、進食或者準備食物之前，都要勤洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

中國瀋陽師範大學爆發諾羅病毒污染，衛福部食藥署網站衛教資料指出，在如廁後、進食或者準備食物之前，都要勤洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國瀋陽師範大學爆發水污染事件，由於蓄水池遭諾羅病毒污染，已造成逾2千名學生上吐下瀉甚至發燒。根據衛生福利部食品藥物管理署網站衛教資料指出，諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力非常快，主要透過糞口途徑傳染，接觸到病患的排泄物，或是吃到或喝到污染的食物或飲料。嬰幼兒及有生理障礙的年長者要特別小心，恐因脫水造成電解質不足，有致死風險。

由於中國瀋陽師範大學這起水污染事件，發生的時間適逢開學，讓不少陪學生報到的家長因為曾在校內東區餐廳用餐，也一併中招。

根據衛福部食藥署網站衛教資料表示，諾羅病毒是一種沒有外殼的，直徑約為27-32nm大小的單鏈核醣核酸（RNA）病毒，屬於杯狀病毒（Calicivirdae）家族中的一員。 潛伏期一般為24至48小時。治療方法只要適時、適切的補充水分及電解質，給予支持性治療，病患多會自然康復且少有後遺症發生。

發生原因

●人是唯一的帶病毒者，主要透過糞口途徑傳染，如：透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料。

●依據美國疾病管制局 （CDC） 的評估，諾羅病毒57% 經由食物傳播、16% 為人傳人、3% 藉由被病毒污染的水傳播。

●易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類。

●最易發生的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

發病症狀

1.主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉。全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時。

2.對於嬰幼兒、身心障礙者或是有生理障礙的老人，由於這些人缺乏足夠的自我照顧能力，可能因體液流失而導致脫水，電解質不足進而抽搐甚至死亡。

如何預防

嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒：

1.勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前。為嬰幼兒或老年人更換尿布 或處理排泄物之後，也應洗手

2.飲水要先煮沸再飲用，所有食物都應清洗乾淨並澈底煮熟，絕不生食。

3.外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所。

4.不需烹煮的食物應該儘快吃完。

5.食物需要封上保鮮膜以預防污染，吃剩的食物應該放在溫度適中的冰箱中儲存。

6.被污染的食物，或者懷疑被污染的食物必須被丟棄。

7.注意居家環境衛生，必要時可用漂白水消毒。

8.新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

9.為了預防把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業工作者，應於症狀解除至少48小時後才可上班。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中