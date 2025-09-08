健康網》中國瀋陽師大逾2千學生上吐下瀉 防諾羅餐前勤洗手

中國瀋陽師範大學爆發諾羅病毒污染，衛福部食藥署網站衛教資料指出，在如廁後、進食或者準備食物之前，都要勤洗手；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中國瀋陽師範大學爆發水污染事件，由於蓄水池遭諾羅病毒污染，已造成逾2千名學生上吐下瀉甚至發燒。根據衛生福利部食品藥物管理署網站衛教資料指出，諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力非常快，主要透過糞口途徑傳染，接觸到病患的排泄物，或是吃到或喝到污染的食物或飲料。嬰幼兒及有生理障礙的年長者要特別小心，恐因脫水造成電解質不足，有致死風險。

由於中國瀋陽師範大學這起水污染事件，發生的時間適逢開學，讓不少陪學生報到的家長因為曾在校內東區餐廳用餐，也一併中招。

根據衛福部食藥署網站衛教資料表示，諾羅病毒是一種沒有外殼的，直徑約為27-32nm大小的單鏈核醣核酸（RNA）病毒，屬於杯狀病毒（Calicivirdae）家族中的一員。 潛伏期一般為24至48小時。治療方法只要適時、適切的補充水分及電解質，給予支持性治療，病患多會自然康復且少有後遺症發生。

發生原因

●人是唯一的帶病毒者，主要透過糞口途徑傳染，如：透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料。

●依據美國疾病管制局 （CDC） 的評估，諾羅病毒57% 經由食物傳播、16% 為人傳人、3% 藉由被病毒污染的水傳播。

●易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類。

●最易發生的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。

發病症狀

1.主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉。全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時。

2.對於嬰幼兒、身心障礙者或是有生理障礙的老人，由於這些人缺乏足夠的自我照顧能力，可能因體液流失而導致脫水，電解質不足進而抽搐甚至死亡。

如何預防

嚴格的遵守個人和食品衛生習慣，才能預防諾羅病毒：

1.勤洗手，特別是在如廁後、進食或者準備食物之前。為嬰幼兒或老年人更換尿布 或處理排泄物之後，也應洗手。

2.飲水要先煮沸再飲用，所有食物都應清洗乾淨並澈底煮熟，絕不生食。

3.外食要選擇乾淨衛生的餐飲場所。

4.不需烹煮的食物應該儘快吃完。

5.食物需要封上保鮮膜以預防污染，吃剩的食物應該放在溫度適中的冰箱中儲存。

6.被污染的食物，或者懷疑被污染的食物必須被丟棄。

7.注意居家環境衛生，必要時可用漂白水消毒。

8.新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

9.為了預防把疾病傳染給其他人，尤其是餐飲業工作者，應於症狀解除至少48小時後才可上班。

